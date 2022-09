So erreichen Sie Thomas Urban:

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er lebt in Polen. Kürzlich erschien sein Buch „Verstellter Blick. Die deutsche Ostpolitik“

Für viel Aufregung zwischen Warschau und Berlin sorgt seit Anfang des Monats ein offizieller polnischer Bericht, der die von den deutschen Besatzern im Zweiten Weltkrieg zu verantwortenden Verluste und Zerstörungen auf 6,2 Billionen Zloty (1,3 Billionen Euro) taxiert. Premierminister Mateusz Morawiecki kündigte an der Seite von Jarosław Kaczyński, dem Vorsitzenden der Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS), eine diplomatische Note an, in der die Bundesregierung zu Reparationsverhandlungen aufgefordert werden soll.

In der polnischen Debatte darüber gab es seitdem allerdings einige herbe Rückschläge für das Regierungslager an der Weichsel. Prominente Professoren für Völkerrecht und für Zeitgeschichte haben nämlich begonnen, den Bericht auseinanderzunehmen. Den größten Ärger aber bereitete Kaczyński ausgerechnet eine Parteigenossin aus der ersten Reihe, die frühere Außenministerin Anna Fotyga, nun Mitglied des Europäischen Parlaments und Generalsekretärin des euroskeptischen Bündnisses Partei der Konservativen und Reformer.