- Cicero Podast Politik: „Frau Merkel hat Putin den Weg bereitet“
Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter und der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland streiten über den Ukrainekrieg und den Umgang mit Russland. Außerdem geht es um die Frage, welche Verantwortung Angela Merkel für den blutigen Konflikt trägt.
In dieser Ausgabe des Podcast Politik geht es um Russland, es geht um den Ukainekrieg – sowie um die Frage, ob der „Westen“, also auch Deutschland, das angegriffene Land bei seinem Vereidigungskampf weiter unterstützen sollte. Und da könnten die Gäste von Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier kaum unterschiedlicherer Meinung sein.
Da ist zum einen der CDU-Bundestagsabgeordnete und frühere Oberst der Bundeswehr, Roderich Kiesewetter. Er findet, die Ukraine braucht so viel und so lange militärische Unterstützung, bis Russland den Krieg verliert. Ihm gegenüber sitzt – und argumentiert – der Bundestagsabgeordnete und AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland. Gauland war schon früh der Auffassung, dass wir uns auf keinen Fall in diesen Krieg hineinziehen lassen sollten. Denn dadurch würde das strategische Gleichgewicht in Europa grundlegend verändert und so der Keim für weitere Konflikte gelegt. Kein Wunder also, dass es in der Debatte zwischen den beiden Antagonisten hoch hergeht.
Das Gespräch wurde am 10. Februar 2026 als Videopodcast aufgezeichnet.
