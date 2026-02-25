In dieser Ausgabe des Podcast Politik geht es um Russland, es geht um den Ukainekrieg – sowie um die Frage, ob der „Westen“, also auch Deutschland, das angegriffene Land bei seinem Vereidigungskampf weiter unterstützen sollte. Und da könnten die Gäste von Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier kaum unterschiedlicherer Meinung sein.

Da ist zum einen der CDU-Bundestagsabgeordnete und frühere Oberst der Bundeswehr, Roderich Kiesewetter. Er findet, die Ukraine braucht so viel und so lange militärische Unterstützung, bis Russland den Krieg verliert. Ihm gegenüber sitzt – und argumentiert – der Bundestagsabgeordnete und AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland. Gauland war schon früh der Auffassung, dass wir uns auf keinen Fall in diesen Krieg hineinziehen lassen sollten. Denn dadurch würde das strategische Gleichgewicht in Europa grundlegend verändert und so der Keim für weitere Konflikte gelegt. Kein Wunder also, dass es in der Debatte zwischen den beiden Antagonisten hoch hergeht.

Roderich Kiesewetter (li.) und Alexander Gauland in der Cicero-Redaktion / A. Berghäuser

Das Gespräch wurde am 10. Februar 2026 als Videopodcast aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



