Roderich Kiesewetter und Alexander Gauland
Roderich Kiesewetter und Alexander Gauland / A. Berghäuser
An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus podigee, Civey, YouTube, Vimeo, Instagram, Opinary, Soundcloud, Facebook und detektor.fm. Um diese Inhalte darzustellen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.
Inhalte
aktivieren

Streitgespräch zwischen Roderich Kiesewetter, CDU und Alexander Gauland, AfD Cicero Podast Politik: „Frau Merkel hat Putin den Weg bereitet“

Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter und der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland streiten über den Ukrainekrieg und den Umgang mit Russland. Außerdem geht es um die Frage, welche Verantwortung Angela Merkel für den blutigen Konflikt trägt.

VON ALEXANDER MARGUIER am 27. Februar 2026 2 min

Alexander Marguier

Autoreninfo

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

Zur Artikelübersicht

In dieser Ausgabe des Podcast Politik geht es um Russland, es geht um den Ukainekrieg – sowie um die Frage, ob der „Westen“, also auch Deutschland, das angegriffene Land bei seinem Vereidigungskampf weiter unterstützen sollte. Und da könnten die Gäste von Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier kaum unterschiedlicherer Meinung sein.

Da ist zum einen der CDU-Bundestagsabgeordnete und frühere Oberst der Bundeswehr, Roderich Kiesewetter. Er findet, die Ukraine braucht so viel und so lange militärische Unterstützung, bis Russland den Krieg verliert. Ihm gegenüber sitzt – und argumentiert – der Bundestagsabgeordnete und AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland. Gauland war schon früh der Auffassung, dass wir uns auf keinen Fall in diesen Krieg hineinziehen lassen sollten. Denn dadurch würde das strategische Gleichgewicht in Europa grundlegend verändert und so der Keim für weitere Konflikte gelegt. Kein Wunder also, dass es in der Debatte zwischen den beiden Antagonisten hoch hergeht.

Roderich Kiesewetter und Alexander Gauland
Roderich Kiesewetter (li.) und Alexander Gauland in der Cicero-Redaktion / A. Berghäuser

Das Gespräch wurde am 10. Februar 2026 als Videopodcast aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden:

 

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Heidemarie Heim | Fr., 27. Februar 2026 - 17:20

Mein Dank an die beiden Diskutanten und natürlich der Redaktion/Moderation durch Herr Marguier! Beides Persönlichkeiten mit im Grunde gleichem politischen Hintergrund,deren Wege und Meinungen jedoch auseinander gingen und gehen, was aber nichts an deren Befähigung änderte, einen sowohl informativen wie vor allem "gesitteten" Austausch vorzunehmen. Balsam auf die vom ÖRR und anderen Parteigenossen geschundene Seele des Zuhörers;)! Zumindest ich konnte ohne pathologisch bedenklichen "Blutdruck" zu bekommen dem Gedankenaustausch bzw. beider Argumentationsstränge folgen u. mir ein Bild machen vom Für und Wider bezgl. Ukraine, Freiheit, Gefahr für dieselbe u. wie beide Herren m.E. sehr offen zugaben welche Fehler sie selbst machten, bzw. insbesondere die Merkelsche Politik zur Lage beitrug. Leider konnten sie beide meinen inneren Konflikt als liberal-konservative Demokratin u. demnächst wieder verzweifelt über dem Wahlzettel brütend nicht lösen. Doch es war trotzdem sehr hilfreich. Danke!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.