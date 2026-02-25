Philippinischer Ex-Präsident Rodrigo Duterte vor dem IGH - Das Inselreich der Toten

Er ließ Tausende Menschen von Killerkommandos ermorden. Als erster asiatischer Staatschef muss sich der philippinische Ex-Präsident Rodrigo Duterte vor dem Internationalen Strafgericht in Den Haag verantworten. Kann der Prozess die Wunden der Vergangenheit heilen?