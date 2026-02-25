- Das Inselreich der Toten
Er ließ Tausende Menschen von Killerkommandos ermorden. Als erster asiatischer Staatschef muss sich der philippinische Ex-Präsident Rodrigo Duterte vor dem Internationalen Strafgericht in Den Haag verantworten. Kann der Prozess die Wunden der Vergangenheit heilen?
Rico war beim Geschirrspülen vor dem Haus, als die Polizisten ihn umringten. Das war vor sechs Jahren, in einem der Armutsviertel im Norden der Millionenmetropole Manila. Der erste Schuss traf den damals 24-Jährigen in die Schulter, wie Nachbarn später berichteten. Seine Frau Saya hörte Schreie, rannte nach Hause. Doch als sie ankam, lag der leblose Körper von Rico bereits blutüberströmt auf dem Boden. Weitere Schüsse in den Kopf, die Brust und ins Bein hatten den jungen Vater getötet. „Ich sah noch, wie ihm ein Polizist eine Pistole in die Shorts steckte“, sagt Saya. Es sollte so aussehen, als ob es einen Kampf gegeben hätte.
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