- Der Kreuzritter
Pete Hegseth zog einst als Soldat in den Irak. Heute führt er als Kriegsminister den größten amerikanischen Militäreinsatz seit Jahrzehnten – und spricht eine andere Sprache: eine, in der Krieg zur Mission wird und Gewalt zur moralischen Gewissheit.
Als Pete Hegseth im Herbst 2005 mit der 101st Airborne Division nach Bagdad aufbricht, ist er 25 Jahre alt, frisch von Princeton, Bronze-Star-Träger in spe. Er hat sich freiwillig gemeldet, weil er an Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit glaubt. Sein späterer Vorgesetzter beschrieb ihn als außergewöhnlichen, kampferprobten Anführer, der nicht mit Gewalt, sondern mit Vertrauen operiert. Ein Soldat, der an die Mission glaubt.
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