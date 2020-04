Herr Lambsdorff, als einer der ersten deutschen Politiker waren Sie nachweislich mit Corona infiziert. Wie geht es Ihnen, wie haben Sie die Krankheit überstanden?

Ich bin über den Berg und dankbar dafür, dass ich einen ziemlich milden Verlauf hatte. Ich habe aber auch Kollegen und Bekannte in meinem Alter, die – selbst ohne Vorerkrankungen – einen schweren Krankheitsverlauf hatten. Auch wenn es bei mir glimpflich abgegangen ist, kann ich nur dazu aufrufen, die Krankheit ernst zu nehmen.

Dass es Ihnen gut geht, ist sehr erfreulich. Weniger erfreulich ist der aktuelle Zustand der EU. Übersteht die EU die derzeitige Krise?

Die EU hat schon viele Krisen überstanden und sie wird auch diese Krise überstehen. Ihr Arbeitsmodus ist quasi die Krise.

Dennoch läuft es alles andere als rund, wie etwa der Streit über die sogenannten Corona-Bonds zeigt. Welche strukturellen Schwächen der EU hat die Corona-Krise bisher offenbart?

Die Europäische Union hat in dieser Gesundheitskrise exakt das getan, was die Mitgliedsstaaten von ihr erwartet haben – nämlich so gut wie nichts!

Wie meinen Sie das?

Seit Jahren sagt die EU-Kommission, dass für Vorfälle wie Pandemien, große Epidemien, grenzüberschreitende Gesundheitsprobleme eine stärkere europäische Zusammenarbeit richtig und wichtig wäre. Aber seit Jahren weigern sich die Mitgliedsstaaten, ihr genau diese Zuständigkeit einzuräumen. Jetzt plötzlich, in der aktuellen Krise, beschweren sich die Mitgliedsstaaten darüber, dass die EU eine zu schwache Rolle einnehme. Die Scheinheiligkeit, mit der aus nationalen Hauptstädten hier mit dem Zeigefinger nach Brüssel gezeigt wird, legt nur die vier Finger offen, die auf die jeweiligen Hauptstädte zurück zeigen, die so tun, als ob sie nicht auch „die EU“ wären und die alles, was schlecht läuft, in Brüssel abladen wollen.

Alexander Graf Lambsdorff, FDP / dpa

Glauben Sie, dass sich jetzt daran etwas ändern wird?

Ich hoffe es sehr! Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Das europäische „Center for Disease Control“, eine Art europäisches Robert-Koch-Institut, hat für 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der EU gerade einmal 300 Mitarbeiter, die hauptsächlich Erfahrungen der nationalen epidemiologischen Zentren austauschen. Warum stellt man nicht ein großes, europäisches Forschungszentrum zu Pandemien auf die Beine? Warum sind es nicht 3.000 Forscher statt 300? Und weshalb teilt man die Informationen, die dort gewonnen werden, nicht unter den 27 Mitgliedsstaaten? Die kleinen Mitgliedsstaaten würden enorm davon profitieren, weil sie gar nicht so viel forschen können wie nötig wäre für den Schutz ihrer Bevölkerung. Und die großen Mitgliedsländer könnten dort bestimmte Projekte zusammenführen – sie können natürlich weiterhin national forschen; niemand will ja das Robert-Koch-Institut schließen. Aber es wäre doch eine riesige Chance, sich zu bestimmten Aspekten wie etwa der HIV-Forschung, zu Atemwegserkrankungen oder zu anderen Epidemien zusammenzuschließen. Ein zweiter Aspekt wäre die gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen und Schutzausrüstung. Die EU mit ihren 450 Millionen Menschen ist der größte Markt weltweit auch für Medikamente und Medizintechnik – da könnten wir gesamteuropäisch Einkaufspreise erzielen, die kein Mitgliedsstaat alleine erzielen kann.

Stattdessen wurden jetzt innerhalb der EU die Grenzen geschlossen, und Nationalismen und Ressentiments einzelner Staaten treten wieder auf. Sind Sie da als ehemaliger Europaparlamentarier persönlich enttäuscht?

Ja natürlich, und ich bin besonders enttäuscht über mein eigenes Land. Das Land, das die nationalen Alleingänge begonnen hat, war nämlich Deutschland mit seinem Ausfuhrverbot für medizinisches Gerät – und das Anfang März, als man in der Lombardei schon nicht mehr wusste, wohin mit den Corona-Toten! Zu diesem Zeitpunkt hat das Bundesgesundheitsministerium eine Ausfuhrsperre verhängt und damit eine Kettenreaktion ausgelöst. Die Franzosen haben sofort das gleiche getan, und nachdem Deutschland und Frankreich vorangeschritten waren, sind viele andere Länder geauso vorgegangen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 8,90 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ