Parlamentswahl in Ungarn - Magyars Erdrutschsieg und was daraus folgt

Ungarns Langzeit-Ministerpräsident Viktor Orbán wurde spektakulär abgewählt, die Tisza-Partei seines Herausforderers Péter Magyar erringt wohl eine Zweidrittel-Mehrheit. Dennoch kann von einem Linksrutsch an der Donau keine Rede sein. Was nun?