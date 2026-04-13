- Magyars Erdrutschsieg und was daraus folgt
Ungarns Langzeit-Ministerpräsident Viktor Orbán wurde spektakulär abgewählt, die Tisza-Partei seines Herausforderers Péter Magyar erringt wohl eine Zweidrittel-Mehrheit. Dennoch kann von einem Linksrutsch an der Donau keine Rede sein. Was nun?
Bis zur Schließung der Wahllokale am Sonntag um 19 Uhr gab man sich beim Fidesz noch siegesgewiss, insbesondere mit Blick auf die insgesamt 106 Direktmandate. Doch zwei Stunden später gratulierte der Parteichef und seit 16 Jahren ununterbrochen regierende ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán seinem Herausforderer Péter Magyar bereits zum Wahlsieg.
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