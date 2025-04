Santos, Sohn eines Unternehmers und Enkel eines Schusters von der portugiesischen Inselgruppe Madeira, ist schon lange in der Politik. Mit 14 trat er den Jungsozialisten bei, stand ihnen 2004 bis 2008 vor. Er engagierte sich an der Universität und in der Kommunalpolitik in einer kleinen Gemeinde. 2005 wurde er erstmals ins portugiesische Parlament gewählt. Zehn Jahre später dann, als PS-Chef António Costa an die Macht kam, wurde Santos Staatssekretär für Parlamentsangelegenheiten. Er half dabei, die Unterstützung kleinerer linker Parteien für seinen in Minderheit regierenden Parteichef zu gewinnen. „Klappergerüst“ nannten die Portugiesen das Linksbündnis, das erstaunlich gut funktionierte. Costa wurde zweimal wiedergewählt, das letzte Mal sogar mit absoluter Mehrheit. Nuno Santos brachte es zum Minister für Infrastruktur.