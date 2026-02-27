Paris – Berlin - Bonjour tristesse – oder Ausweitung der Kampfzone?

Der Streit um Mercosur, Eurobonds und das Kampfflugzeugprojekt FCAS zeigt, wie sehr sich Paris und Berlin voneinander entfernt haben. Doch gerade in einer unsicheren geopolitischen Lage könnte aus der neuen Distanz auch der Impuls für eine erneuerte deutsch-französische Partnerschaft entstehen.