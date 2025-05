Prevost gilt als sogenannter Kompromisskandidat zwischen den konservativen und liberalen Strömungen in der Kirche, doch in Wahrheit ist seine Wahl nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern das viel größere Wagnis, keine Richtungsentscheidung zu fällen, sondern auf Ausgleich und Integration zu setzen. Prevost ist ein Moderator, aber kein Nivellierer, er hat durchaus eigene und klare Ansichten. Er ist jemand, der Entscheidungen fällen kann. Dadurch muss er vom ersten Tag an mit Skeptikern und Kritikern auf beiden Seiten rechnen.