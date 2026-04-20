Die Botschaft von Papst Leo XIV. - Die eigentliche Dimension des Papst-Trump-Konflikts

Papst Leo XIV. mahnt Donald Trump zum Frieden. Der amerikanische Präsident und seine Bewegung schlagen zurück. Jetzt eine neue Wende: Versöhnliche Töne. Doch es bleibt ein Schaden, der sich bei den Wahlen auswirken könnte.