- Die eigentliche Dimension des Papst-Trump-Konflikts
Papst Leo XIV. mahnt Donald Trump zum Frieden. Der amerikanische Präsident und seine Bewegung schlagen zurück. Jetzt eine neue Wende: Versöhnliche Töne. Doch es bleibt ein Schaden, der sich bei den Wahlen auswirken könnte.
Die Welt freut sich über Leo XIV., weil er Donald Trump die Stirn bietet. Doch die Freude über den Papst ist zu bequem. Das Gelächter über Donald Trump erscheint oft zu selbstgefällig. Hier tut die große Öffentlichkeit so, als säße sie im Zuschauerraum eines Welttheaters, um dem strahlenden Helden in Weiß zu applaudieren, wie der den lächerlichen Bösewicht in Schwierigkeiten bringt. Doch das ist zu einfach.
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