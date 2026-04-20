Papst Leo XIV.
Papst Leo XIV. reist durch Afrika und äußert sich erneut zur Auseinandersetzung mit Amerikas Präsidenten Donald Trump /picture alliance/dpa/AP | Andrew Medichini

Die Botschaft von Papst Leo XIV. Die eigentliche Dimension des Papst-Trump-Konflikts

Papst Leo XIV. mahnt Donald Trump zum Frieden. Der amerikanische Präsident und seine Bewegung schlagen zurück. Jetzt eine neue Wende: Versöhnliche Töne. Doch es bleibt ein Schaden, der sich bei den Wahlen auswirken könnte.

VON VOLKER RESING am 20. April 2026 10 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

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Die Welt freut sich über Leo XIV., weil er Donald Trump die Stirn bietet. Doch die Freude über den Papst ist zu bequem. Das Gelächter über Donald Trump erscheint oft zu selbstgefällig. Hier tut die große Öffentlichkeit so, als säße sie im Zuschauerraum eines Welttheaters, um dem strahlenden Helden in Weiß zu applaudieren, wie der den lächerlichen Bösewicht in Schwierigkeiten bringt. Doch das ist zu einfach.

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Markus Michaelis | Mo., 20. April 2026 - 15:28

Ja, Trump ist oberflächlich selbstbezogen, was die Gefahr in sich birgt, dass man alle Themen, an denen er beteiligt ist, zu schnell wegwischt. Ich sehe es aber wie der Artikel, dass es schon um relevante Fragen für unsere Gesellschaften geht, auf die wir im Moment keine guten Antworten haben.

Ich glaube auch nicht, dass der Kern mit "überzogene Gruppenzugehörigkeiten gegen Universalismus" getroffen ist. Von Weltoffenheit und Universalismus reden zu oft die, die ihre eigene Weltsicht als einzig denkmöglich und menschenmöglich ansehen und mit Gegensätzen nicht umgehen wollen oder können.

Über die zu selbstbezogene Flachheit von Trump brauchen wir nicht reden, aber auch für den Papst ist es nicht nur machtpolitisch sondern auch philosophisch eine Gratwanderung - und das ist Menschsein wahrscheinlich immer. Es gibt auch keine einfache christliche Botschaft, die alles in Zustimmung und Wohlgefallen auflöst. Ein Seiltanz auf den Gegensätzen ist es auch für den Papst.

Klaus Funke | Mo., 20. April 2026 - 16:23

Ich bin kurz davor, den Krempel hinzuhauen wie Frau Lehmann. Das macht doch wirklich keinen Spaß mehr. Das ist tatsächlich Kindergarten. Oder DDR 2.0 - Leckt mich, verdammt

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