In Russland schreibt die Covid-19-Pandemie ein neues, tragisches Kapitel. In vielen europäischen Ländern steigen die Coronazahlen wieder an, doch in Russland ist die Lage derzeit besonders dramatisch. Die Corona-Neuerkrankungen liegen bei fast 24.000 Personen pro Tag. In den vergangenen 24 Stunden sind in Russland 737 Menschen an Covid-19 gestorben, so viele wie noch nie seit dem Ausbruch der Pandemie. Weltweit gibt es in Relation zur Bevölkerung aktuell nur noch in Brasilien mehr Corona-Todesopfer. Russische Hotspots der Ansteckungen sind die Millionenstädte Moskau und Sankt Petersburg, wo sich zuletzt nach einem EM-Fußballspiel mehr als 80 Finnen mit Corona angesteckt haben sollen.