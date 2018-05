Was der von Krankheit und politischer Ungemach geplagte Mann an der Spitze des palästinensischen Rumpfstaats will, ist klar: Kontinuität. Dafür steht al Aloul, besser bekannt unter seinem Nom de Guerre Abu Dschihad aus Zeiten des Libanonkriegs und der ersten Intifada in den achtziger Jahren. Dass der bislang vor allem im Hintergrund agierende stellvertretende Fatah-Vorsitzende sein Wunschkandidat für eine Nachfolge sei, gab Abbas bekannt, als er nach einem Auftritt bei den Vereinten Nationen im Februar in ein Krankenhaus in Maryland eingeliefert worden war. Dass es sich dabei nur um eine Routineuntersuchung gehandelt habe, wie von seinem Büro gestreut, glaubt in Ramallah und Tel Aviv aber keiner.