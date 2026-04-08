Shehbaz Sharif und Donald Trump
Pakistans Premier Shehbaz Sharif und US-Präsident Donald Trump beim World Economic Forum in Davos im Januar 2026 / picture alliance / Anadolu | Harun Ozalp

Pakistan als Vermittler im Iran-Krieg Das Comeback eines notorischen Doppelspielers

Dass ausgerechnet Pakistan sich als zentraler Vermittler zwischen den USA und Iran etabliert, nutzt niemandem außer Islamabad selbst. Für eine fragile Deeskalation akzeptiert Trump einen Bruch mit Indien und wirft die US-Strategie zurück in die Sackgassen des Kalten Krieges.

VON SHANTANU PATNI am 8. April 2026 8 min

Autoreninfo

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

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Es ist die Nachricht, auf die der globale Energiemarkt gewartet hat: Nur zwei Stunden vor Ablauf seines Ultimatums verkündete Donald Trump über Truth Social einen zweiwöchigen Waffenstillstand mit dem Iran. Vorausgegangen war die Drohung, eine „ganze Zivilisation sterben“ zu lassen, sollte Teheran die Straße von Hormus nicht öffnen. Parallel bestätigte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif auf X die Einigung und die Rolle Islamabads als Vermittler sowie Gastgeber der anstehenden Gespräche in Islamabad.

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