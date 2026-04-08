- Das Comeback eines notorischen Doppelspielers
Dass ausgerechnet Pakistan sich als zentraler Vermittler zwischen den USA und Iran etabliert, nutzt niemandem außer Islamabad selbst. Für eine fragile Deeskalation akzeptiert Trump einen Bruch mit Indien und wirft die US-Strategie zurück in die Sackgassen des Kalten Krieges.
Es ist die Nachricht, auf die der globale Energiemarkt gewartet hat: Nur zwei Stunden vor Ablauf seines Ultimatums verkündete Donald Trump über Truth Social einen zweiwöchigen Waffenstillstand mit dem Iran. Vorausgegangen war die Drohung, eine „ganze Zivilisation sterben“ zu lassen, sollte Teheran die Straße von Hormus nicht öffnen. Parallel bestätigte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif auf X die Einigung und die Rolle Islamabads als Vermittler sowie Gastgeber der anstehenden Gespräche in Islamabad.
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