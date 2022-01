Was kein Wunder ist. Denn Berlin verspielt momentan durch seine Haltung in der Ukraine-Krise in Polen und ganz Ostmitteleuropa sehr viel Vertrauen. Auch bei jenen Kräften, die Deutschland bisher eher positiv gegenüberstanden. „Putin reibt sich genüsslich die Hände, während er im polnischen Staatsfernsehen den Berichten lauscht, in denen Hass auf Deutschland und die Deutschen geschürt wird“, schrieb noch im November der Rzeczpospolita-Chefredakteur Bogusław Chrabota in einem Text, den auch Cicero als Wiederabdruck veröffentlichte. Doch bereits in der vergangenen Woche konnte man in der konservativen Tageszeitung lesen, dass „Deutschland die Einheit des Westens zerschlage“. Nicht anderes klingen momentan die Kommentare in Prag oder den Hauptstädten der baltischen Staaten. Sowohl bei Politikern als auch in den Medien.