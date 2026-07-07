Österreichs Integrationsministerin Claudia Bauer - „Wir müssen klar benennen, wie wir zusammenleben wollen“

Claudia Bauer ist österreichische Integrationsministerin und gilt in migrationspolitischen Fragen als Hardlinerin. Im Interview spricht sie über ihren Besuch bei Seyran Ateş in Berlin, das Koptuchverbot in Österreich und die Frage, warum sie Integrationsverweigerern die Sozialhilfe kürzen möchte.