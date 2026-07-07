Schaufensterpuppe mit rotem Kopftuch
Schaufensterpuppe mit rotem Kopftuch / picture alliance / Robert Kalb / picturedesk.com | Robert Kalb

Österreichs Integrationsministerin Claudia Bauer „Wir müssen klar benennen, wie wir zusammenleben wollen“

Claudia Bauer ist österreichische Integrationsministerin und gilt in migrationspolitischen Fragen als Hardlinerin. Im Interview spricht sie über ihren Besuch bei Seyran Ateş in Berlin, das Koptuchverbot in Österreich und die Frage, warum sie Integrationsverweigerern die Sozialhilfe kürzen möchte.

INTERVIEW MIT CLAUDIA BAUER am 7. Juli 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Claudia Bauer (ÖVP) ist Kanzleramtsministerin für Europa, Integration und Familie in Österreich.

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