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Beim EU-Gipfel blockiert Ungarn milliardenschwere Ukraine-Hilfen und bringt die Europäische Union gegen sich auf. Ursula von der Leyen und andere drohen Viktor Orbán mit Konsequenzen. Der Konflikt offenbart tiefe Risse zwischen Budapest und Brüssel – doch an denen ist nicht allein Orbán schuld.
So heftig wie auf dem EU-Gipfel am Donnerstag war der Streit um die Rolle Ungarns in der Gemeinschaft noch nie: Viktor Orbán blockiert Hilfsgelder in Höhe von 90 Milliarden Euro für den Abwehrkampf der Ukraine mit seinem Veto. Nicht nur Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa drohen mit Konsequenzen für Budapest, auch Bundeskanzler Friedrich Merz tut es mit seltener Klarheit. In der Tat hat Brüssel ein sehr wirkungsvolles Instrument in der Hand: die kommenden Verhandlungen über den EU-Haushalt, von denen abhängt, mit wie vielen Milliarden die ungarische Regierung rechnen kann.
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