Viktor Orbán
Viktor Orbán beantwortet auf dem EU-Gipfel Fragen von Journalisten / picture alliance / ROPI | Ramirez/EUC

Orbáns Zerwürfnis mit der EU Fehler auf beiden Seiten

Beim EU-Gipfel blockiert Ungarn milliardenschwere Ukraine-Hilfen und bringt die Europäische Union gegen sich auf. Ursula von der Leyen und andere drohen Viktor Orbán mit Konsequenzen. Der Konflikt offenbart tiefe Risse zwischen Budapest und Brüssel – doch an denen ist nicht allein Orbán schuld.

VON THOMAS URBAN am 20. März 2026 6 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Zur Artikelübersicht

So heftig wie auf dem EU-Gipfel am Donnerstag war der Streit um die Rolle Ungarns in der Gemeinschaft noch nie: Viktor Orbán blockiert Hilfsgelder in Höhe von 90 Milliarden Euro für den Abwehrkampf der Ukraine mit seinem Veto. Nicht nur Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa drohen mit Konsequenzen für Budapest, auch Bundeskanzler Friedrich Merz tut es mit seltener Klarheit. In der Tat hat Brüssel ein sehr wirkungsvolles Instrument in der Hand: die kommenden Verhandlungen über den EU-Haushalt, von denen abhängt, mit wie vielen Milliarden die ungarische Regierung rechnen kann.  

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Peter William | Fr., 20. März 2026 - 16:45

Natürlich ist Donald Trump schuld, klar doch! Euch in Brüssel kommt die Idee nicht oder, was wahrscheinlicher ist, ihr wollt und könnt nicht zugeben das ohne europäische Truppen die Ukraine NIEMALS gegen ein Land wie Russland gewinnen kann, da es einfach 4-5 mal so viele Einwohner hat und im Gegensatz zum Afghanistan-Krieg keinen 'weit entfernten' Konflikt führen muss. Lasst mich in Ruhe mit eurem Schwachsinn. Ich geh nicht zum Bund, niemand braucht mich dort. Ich bin nicht mehr jung, die jungen Menschen in DE gehören zum Bund und wenn sie nicht wollen dann halt mittels WehrPFLICHT!

So gut Wolodymyr Selenskyj auch den Konflikt gemanagt haben will, wie will er ihn gewinnen? Wie will er jemals die Gebiete östlich des Dneipr zurück gewinnen? Kämpft weiter, bis zum letzten Ukrainer, entweder weil sie tot, kampfunfähig oder aber geflohen sind. Geht selbst in die Ukraine und kämpft wenn ihr so scharf drauf seid.

Wolfgang Z. Keller | Fr., 20. März 2026 - 17:37

... gegen wen richten sich denn jetzt Ihre Vorwürfe? Ich finde, dass der hier teils schon vielgescholtene Herr Urban einen astreinen und klaren Artikel verfasst hat, der auch einmal die Fehler "unserer Demokraten" sehr deutlich aufzählt - von wegen "bei uns" sind immer die Guten und so ein Orban ist doof oder was Schlimmeres.
Dabei stimmt das Beispiel von den 3 Fingern, die auf den zeigen, der mit dem Zeigefinger auf andere zeigt, halt doch auffallend oft!

…die Worte des Autoren Urban liest (hört) man wohl, doch es fehlt der Glaube. Zu spät, möchte man Herrn Urban zurufen. Genau er klang während der ganzen letzten Monate auch nicht viel besser wie Brüssel.

Hans Jürgen Wienroth | Fr., 20. März 2026 - 17:36

Man kann noch andere Punkte anführen, die für Zwist zwischen Orban und Selenskij sorgten. So hat der Ukrainer den ungarisch stämmigen (wie auch den russischen) Ukrainern die eigene Sprache genommen, es durfte nur ukrainisch gesprochen werden. Daher war der Ungar von Beginn an Gegner seines Nachbarn.

Wie wurde Orban nach seiner „Friedensmission“ im EU-Parlament und von den Kommissionären gedemütigt. Da war Selenskijs (selbst verschuldete) bei Trump (weil er keine Friedensbereitschaft zeigte) noch harmlos. Und wie verhält sich der ukrainische Präsident gegenüber den EU-Staatslenkern und der Kommission? Forderung über Forderung! Da passt doch die Drohung an den Nachbarn ins Bild. Das ist das Ergebnis, wenn ein Kriegsherr hofiert wird. Er kämpft schließlich für unsere Freiheit. Wirklich?

Kann man Selenskij den Wunsch nach Frieden glauben, wenn er dadurch seinen Job verliert? Warum lässt er keine unabhängige Prüfung der Pipeline zu? Will er Orban stürzen? Fast könnte man das glauben.

Hans Süßenguth-Großmann | Fr., 20. März 2026 - 21:36

doch das Geld locker selbst bezahlen. Wir z.B. könnten von unserem "Sondervermögen" schnell mal 50 Mrd. an Kiew durchreichen. Das Dumme an der Sache ist, dazu müsste der Bundestag entscheiden und darüber diskutieren. Der Bundestag würde zustimmen, aber Tino und Alice würden zur Höchstform auflaufen und im Volk würden viele ihnen zustimmen. Den "Kredit" in der EU Kungelrunde zu beschließen ist doch viel einfacher und geräuschloser, richtig demokratisch eben.

Dieter Schäfer | Fr., 20. März 2026 - 22:19

„Denn der Einsatz von Soldaten obliege immer noch den nationalen Regierungen.“ so der Autor. Er irrt, denn hätte jemand auch nur im Traum angenommen, dass die EU als reines Wirtschafts-Konstrukt gedacht, sich jemals derart massiv militärisch einmischt - und das noch für ein völlig fremdes Land, welches weder Mitglied noch Nato-Staat ist!?

IngoFrank | Fr., 20. März 2026 - 23:18

könnte sich die EU samt der Kriegstreiber aus grüner Sekte & FDP durchaus im Krieg mit Russland befinden.
Haben sich der deutsche Kanzler und seine Strategen eigentlich mal überlegt was passiert, wenn Amerika seine Waffen & Geldleistungen gegenüber der Ukraine einstellt und begründet das mit mangelnder Solidarität des Iran- Krieges bzw. der Sicherung der dortigen Seewege ? Da kann die EU und namentlich Deutschland den Weg zum Insolvenzverwalter gehen.
Mit freundlichen Grüßen a d Erfurter Republik

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.