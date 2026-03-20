Orbáns Zerwürfnis mit der EU - Fehler auf beiden Seiten

Beim EU-Gipfel blockiert Ungarn milliardenschwere Ukraine-Hilfen und bringt die Europäische Union gegen sich auf. Ursula von der Leyen und andere drohen Viktor Orbán mit Konsequenzen. Der Konflikt offenbart tiefe Risse zwischen Budapest und Brüssel – doch an denen ist nicht allein Orbán schuld.