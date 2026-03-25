Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in der Bibliothek seines Amtssitzes
Ewiger Regierungschef: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in der Bibliothek seines Amtssitzes / Foto: Daniel Biskup/Laif

Orbáns Kampf um die Wiederwahl Krieg an vielen Fronten

In Ungarn muss Viktor Orbán um die Wiederwahl kämpfen – und setzt dabei auf alte Ressentiments. Wird seine Nähe zu Donald Trump zum Vorteil – oder kippt die Stimmung angesichts wirtschaftlicher Sorgen und eines starken Gegners?

VON ALEXANDER MARGUIER am 27. März 2026 14 min

Alexander Marguier

Autoreninfo

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

Zur Artikelübersicht

Je näher der Wahltermin rückt, desto seltsamere Dinge ereignen sich im Land der Magyaren. Da war zum Beispiel die Sache mit den Geld­transportern: 40 Millionen Dollar, 35 Millionen Euro und noch dazu neun Kilogramm Gold wurden in der Nacht zum 6.Februar von ungarischen Behörden aus zwei Fahrzeugen heraus konfisziert, die für die ukrainische Staatssparkasse von Österreich in ihr Heimatland unterwegs waren und in Budapest Zwischenstation eingelegt hatten. Sieben Begleitpersonen wurden von Einheiten der ungarischen Antiterroreinheit festgenommen, die Vermögenswerte beschlagnahmt.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Katharine Schön | Fr., 27. März 2026 - 19:25

Vielen Dank für den ausgewogenen Artikel, Herr Marguier! Das ist echter Journalismus.

Hans Jürgen Wienroth | Fr., 27. März 2026 - 20:31

Man spürt die (heimliche) Ablehnung des Autors gegenüber Victor Orban. Trotzdem schaffte er es, auch gegenüber dem Herausforderer kritisch zu urteilen.

Letztendlich bleibt es den Ungarn selbst (hoffentlich ohne externe Beeinflussung, z. B. durch EU-finanziere NGOs) vorbehalten, über ihre künftige Politik zu bestimmen.

Aktuell arbeitet der ukrainische Präsident mit seinen Angriffen auf die russische Öl- und Gasindustrie daran, dass die Weltwirtschaft nicht nur vom Krieg im Nahen Osten bedroht wird, sondern auch von seinen Drohnen. Das ist Selenskijs gutes Recht, könnte jedoch von Orban auf den letzten Metern noch ins Feld geführt werden.

Wie weit das Verbot ungarischer Sprache in den ukrainischen Grenzgebieten mit großer Mischbevölkerung die Wahl beeinflusst, ist ungewiss. Besonders angesichts wirtschaftlicher Probleme in Ungarn, wie in allen EU-Staaten, verstärkt auch durch die Brüsseler Politik (z. B. Green Deal, Bürokratie).

Ich jedenfalls drücke Orban die Daumen!

Ja, werter Herr Wienroth, ich sehe genau wie Sie, dass Marguier seine Abneigung gegen Orban nicht verbergen kann. Schade! Aber gut, man weiß dann, woran man bei ihm ist. Nicht erst seit dieser „Abneigung“. Andere beim Cicero sind da etwas klüger. Aber er ist halt der Chef!
Auch ich halte Orban die Daumen. Denn ich kenne Deutsche und auch Ungarn, die gerne im Land leben. Vor allem, weil es dort die ganzen Sicherheitsvorkehrungen (z. B. für (Weihnachts- und sonstige Märkte) nicht gibt. Ganz einfach, weil sie nicht nötig sind. Und die Frauen fühlen sich sicher. Auch abends, wenn sie alleine unterwegs sind. Das ist in unserem Land nicht so. Und wird sich auch nicht ändern. Auch nicht, wenn die von Herrn Marguier favorisierten Liberalen wieder an die Macht kommen sollten. Das wird wohl in nächster Zukunft nicht der Fall sein, auch wenn Marguier sich das so wünschen würde. Also, schauen wir nach Ungarn und dem in den Augen vieler deutscher Journalisten „bösen“ Victor Orban!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.