- Krieg an vielen Fronten
In Ungarn muss Viktor Orbán um die Wiederwahl kämpfen – und setzt dabei auf alte Ressentiments. Wird seine Nähe zu Donald Trump zum Vorteil – oder kippt die Stimmung angesichts wirtschaftlicher Sorgen und eines starken Gegners?
Je näher der Wahltermin rückt, desto seltsamere Dinge ereignen sich im Land der Magyaren. Da war zum Beispiel die Sache mit den Geldtransportern: 40 Millionen Dollar, 35 Millionen Euro und noch dazu neun Kilogramm Gold wurden in der Nacht zum 6. Februar von ungarischen Behörden aus zwei Fahrzeugen heraus konfisziert, die für die ukrainische Staatssparkasse von Österreich in ihr Heimatland unterwegs waren und in Budapest Zwischenstation eingelegt hatten. Sieben Begleitpersonen wurden von Einheiten der ungarischen Antiterroreinheit festgenommen, die Vermögenswerte beschlagnahmt.
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