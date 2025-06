Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Seit Tagen scheint Deutschland kaum etwas mehr zu bewegen als die von Friedrich Merz flapsig hingeworfene Bemerkung, Israel mache im Iran die Drecksarbeit. Was an dieser Formulierung so skandalös ist, dass sich die Zartbesaiteten, Empörten und Völkerrechtsspezialisierten hierzulande gar nicht mehr einkriegen, wird auf ewig deren Geheimnis bleiben. Es muss viel mit Gefühl und wenig mit Nachdenken zu tun haben.

Hinzu kommt, dass die Wortwahl gar nicht vom Kanzler kam, sondern von ZDF-Reporterin Diana Zimmermann, die Merz fragte, ob es nicht verlockend sei, dass die Israelis jetzt die Drecksarbeit für die vielen in der Welt machen, die das iranische Regime als Störfaktor wahrnehmen würden. Merz übernahm lediglich den Ausdruck Zimmermanns und bejahte.