Als der nämlich im April 2021 in der New York Times davon gelesen hatte, dass die damalige wie aktuelle Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen bei den dritten Vertragsverhandlungen über 1,8 Milliarden Corona-Impfdosen mit dem US-amerikanischen Pharmakonzern Pfizer SMS-Nachrichten mit Pfizer-Chef Albert Bourla hin- und hergeschickt haben soll, wurde Fanta hellhörig. Kurzerhand beschloss er herauszufinden, was denn eigentlich genau in diesen merkwürdigen Kurznachrichten zu lesen gewesen ist. Immerhin war Ursula von der Leyen seit längerem schon bekannt dafür, wichtige politische Entscheidungen mittels SMS zu treffen – eine Marotte, die sie mit Angela Merkel teilt.