In Schottland wurde der erste bestätigte Fall einer Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus vor genau einem Monat, am 23. November 2021, registriert. Seither fragt man sich nicht nur auf den britischen Inseln, wie gefährlich eine Ansteckung mit der neuartigen Mutante von Sars-Cov-2 ist. Eine noch nicht begutachtete Studie der Universität Edinburgh gibt dieser Tage reichlich Grund für Optimismus.

Die Wissenschaftler des Lehrstuhls für Molekulargenetik und Gesundheitswissenschaften, des Zentrums für medizinische Informatik sowie des Zentrums für globale Gesundheitsforschung haben eine Kohortenstudie durchgeführt, um mit dieser erste Schätzungen des Schweregrads von Omikron sowie zur Wirksamkeit der bisherigen Vakzine gegen symptomatische Erkrankungen machen zu können.

Die Untersuchung deutet darauf hin, dass Omikron im Vergleich zu Delta die Gefahr einer Hospitalisierung um zwei Drittel sinken lässt. Auch die bisherigen Impfstoffe scheinen weiterhin einen erheblichen zusätzlichen Schutz gegen das Risiko einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung zu geben.

Diese Daten geben Anlass zur Hoffnung, zumal Studien aus England und Pretoria zu ähnlichen Ergebnissen kommen. So wollen die südafrikanischen Wissenschaftler sogar herausgefunden haben, dass das Risiko einer Krankenhauseinweisung um ganze 80 Prozent geringer ist als bei der Delta-Variante. Noch sind diese Daten vorläufig und mit Vorsicht zu genießen. Doch alles deute „stark auf eine geringere Schwere der Omikron-Infektionswelle hin“, so Cheryl Cohen, Forscherin am Nationalen Institut für übertragbare Krankheiten an der Universität von Witwatersrand.

Die schottische Studie finden Sie hier.