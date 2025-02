Ole Döring im Gespräch mit Ralf Hanselle - Cicero Podcast Gesellschaft: „Trump ist für China der ideale Partner“

Der Westen steckt in einer Sinnkrise. Der Glaube an Zukunft und Fortschritt scheint von Europa nach China weitergewandert zu sein. Doch was haben sich die beiden Welten noch zu sagen? Der Philosoph und Sinologe Ole Döring spricht über unser Bild von China und Chinas Bild von uns.