Seit Wochen wird in Deutschland vor „österreichischen Verhältnissen“ gewarnt, also einem Kanzler von rechts. Aber der Wind hat sich mit dem Rückzug der rechten FPÖ aus den Koalitionsverhandlungen in der Alpenrepublik in eine ganz andere Richtung gedreht. Nun drohen dort italienische Verhältnisse, also das Ende stabiler Regierungen.

Mehr als vier Monate ist es her, dass die Rechtspartei FPÖ unter Herbert Kickl in Österreich die Nationalratswahlen gewann. Um dennoch ihre Beteiligung an der Regierung zu verhindern, verhandelten über einhundert Tage hinweg die Konservativen (ÖVP), die Sozialdemokraten (SPÖ) und die Liberalen (Neos) erfolglos miteinander, um eine „Zuckerlkoalition“ der Farben Türkis, Rot und Pink zustande zu bringen. Das war ein Bruch mit der bis dahin selbstverständlichen österreichischen „Usance“, dass stets dem Wahlsieger der Regierungsbildungsauftrag zustehe.