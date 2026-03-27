Kamisu
Kashima-Ölraffinerie der Eneos-Gruppe in Kamisu / picture alliance/dpa/AP | Hiro Komae

Ölkrise durch Irankrieg Die Länder Süd- und Ostasiens wirtschaften im Notfallmodus

Keine Region der Welt ist von Ölimporten so abhängig wie die Länder von Indien bis Japan. Unter dem Angriff der USA und Israels auf den Iran leiden sie nun besonders. Volkswirtschaften operieren im Notfallmodus, Schlimmeres wird erwartet.

VON FELIX LILL am 29. März 2026 6 min

Autoreninfo

Dr. Felix Lill ist Buchautor und berichtet für rund 50 deutschsprachige Medien über Ost- und Südostasien. Zudem ist er Co-Host des Podcast „Asien-Copy-Paste: Die Vorbilder und Nachahmer dieser Welt“.

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Am Donnerstag konnten die Menschen in Japan einmal tief durchatmen. Ihre Regierung hatte begonnen, große Mengen Öl, die sich der ostasiatische Staat als Reserve aufgebaut hatte, auf dem Markt freizugeben. Öl im Ausmaß von 30 Tagen nationalen Verbrauchs geht nun bis Ende April in den Verkauf. Parallel fahren Kohlekraftwerke ihre Produktion hoch. Und schon wird gefordert, mehr Reserven anzuzapfen. Denn alle hier wissen: Mehr als ein Aufatmen kann man sich mit dem Zusatzöl kaum kaufen.

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Mathias Steinfath | So., 29. März 2026 - 12:06

Die letzten beiden Sätze würde ich noch einmal überdenken ...

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