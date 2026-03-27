Ölkrise durch Irankrieg - Die Länder Süd- und Ostasiens wirtschaften im Notfallmodus

Keine Region der Welt ist von Ölimporten so abhängig wie die Länder von Indien bis Japan. Unter dem Angriff der USA und Israels auf den Iran leiden sie nun besonders. Volkswirtschaften operieren im Notfallmodus, Schlimmeres wird erwartet.