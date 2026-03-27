- Die Länder Süd- und Ostasiens wirtschaften im Notfallmodus
Keine Region der Welt ist von Ölimporten so abhängig wie die Länder von Indien bis Japan. Unter dem Angriff der USA und Israels auf den Iran leiden sie nun besonders. Volkswirtschaften operieren im Notfallmodus, Schlimmeres wird erwartet.
Am Donnerstag konnten die Menschen in Japan einmal tief durchatmen. Ihre Regierung hatte begonnen, große Mengen Öl, die sich der ostasiatische Staat als Reserve aufgebaut hatte, auf dem Markt freizugeben. Öl im Ausmaß von 30 Tagen nationalen Verbrauchs geht nun bis Ende April in den Verkauf. Parallel fahren Kohlekraftwerke ihre Produktion hoch. Und schon wird gefordert, mehr Reserven anzuzapfen. Denn alle hier wissen: Mehr als ein Aufatmen kann man sich mit dem Zusatzöl kaum kaufen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.