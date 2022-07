Im neuen, am 29. Juni 2022 von den Staats- und Regierungschefs der NATO in Madrid verabschiedeten Strategischen Konzept wird die Russische Föderation erstmals als die größte und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit der Allianzpartner und für Frieden und Stabilität im transatlantischen Raum bezeichnet. Das neue Grundsatzdokument beinhaltet in Verbindung mit den in der Gipfelerklärung von Madrid angekündigten signifikanten Verstärkungen der Ostflanke eine Art Nato-Zeitenwende in Reaktion auf die russische Aggression gegen die Ukraine.

Von den verbalen Atomdrohungen Moskaus hat sich die Nato nicht provozieren lassen. Die Passagen zur Nuklearpolitik wiederholen weitgehend die Aussagen in den Gipfelerklärungen der letzten Jahre, in denen die Glaubwürdigkeit der nuklearen Abschreckung bekräftigt wird. Die Nato habe die Fähigkeit und die Entschlossenheit, einem Gegner nicht annehmbare Kosten aufzuerlegen, die weit schwerer wiegen würden, als die Vorteile, die ein Gegner zu erzielen erhoffen könnte.