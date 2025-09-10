Norwegens Sozialdemokraten - Wahlsieg dank des „Jens-Effekts“

Jens Stoltenbergs Charisma gab den Ausschlag – in Norwegen darf seine Arbeiterpartei weiterregieren. Man spricht vom „Jens-Effekt“, der verstärkt wurde, als der weltgewandte Politiker kurz vor dem Urnengang versicherte, als Finanzminister weitermachen zu wollen.