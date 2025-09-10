- Wahlsieg dank des „Jens-Effekts“
Jens Stoltenbergs Charisma gab den Ausschlag – in Norwegen darf seine Arbeiterpartei weiterregieren. Man spricht vom „Jens-Effekt“, der verstärkt wurde, als der weltgewandte Politiker kurz vor dem Urnengang versicherte, als Finanzminister weitermachen zu wollen.
Mit über 28 Prozent hat die sozialdemokratische „Arbeiterpartei“ (Ap) bei der Parlamentswahl in Norwegen die meisten Stimmen bekommen, wie übrigens bei jeder Wahl seit 1927, und kann im Verbund mit vier linken bis grünen Kleinparteien mit Jonas Störe an der Spitze weitermachen. Fragt sich allerdings, wie lange.
„Tuttifrutti-Koalition“ nannte Erna Solberg die rotgrüne Zukunft des Landes so warnend wie abwertend; ein Hinweis auf die Vielzahl von Interessen, die dort koordiniert werden müssten. Doch die Chefin der Konservativen (Høyre, H), ehemals für acht Jahre in der Regierungsverantwortung, gilt nun selbst als die große Verliererin. Allzu stur kommunizierte Solberg ihre Anspruchshaltung, den Thron wieder besteigen zu müssen. Gerade mal rund 14 Prozent der Wahlwilligen konnten überzeugt werden. Viele ihrer Anhänger wechselten zur Fortschrittspartei (FrP) unter der dynamischeren ehemaligen Lehrerin Silvi Listhaug, die radikale Steuersenkungen und eine radikale Ausländerpolitik versprach und damit das Rekordergebnis ihrer Partei von über 23 Prozent verantwortet. Vielleicht wären es noch mehr geworden, wenn sie mit ihrer radikalen Sprache nicht übertrieben hätte, als sie politische Gegner als „Sozialisten“ und „Lügner“ beschimpfte.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.