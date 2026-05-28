Ulrich Thiele ist Investigativjournalist bei Cicero und Autor des Bestsellers "Nord Stream. Wie Deutschland Putins Krieg bezahlt". Zuletzt erschien von ihm "Die Sprengung" über die Nord-Stream-Sabotage (mehr Infos unter www.nord-stream-sprengung.de ). Threema-ID: 82PEBDW9

Russland kündigt eine neue Offensive gegen die Ukraine an. Die USA haben unter Donald Trump ihre Unterstützung zurückgefahren. Der Druck auf die Bundesregierung steigt. In dieser geopolitisch explosiven Lage hängt die deutsche Ukraine-Politik plötzlich auch an einer Frage, die wie Stoff für einen Agententhriller klingt: Hat Wolodymyr Selenskyj die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines genehmigt?

Für AfD und BSW scheint die Sache längst entschieden. „Selenskyj selbst hat den Nord-Stream-Anschlag genehmigt“, kommentierte Alice Weidel kürzlich auf X. „Merz überweist trotz des Staatsterrors gegen deutsche Interessen weiter Milliarden an Kiew. Konsequenzen daraus und Stopp aller Zahlungen wann?“ Sahra Wagenknecht formulierte es ähnlich drastisch: „Unfassbar! Ukraines Präsident Selenskyj soll die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines persönlich genehmigt haben“, schrieb sie – verbunden mit der Forderung: „Keinen Cent mehr für die korrupten Nord-Stream-Terroristen in der Ukraine!“

Die politische Wucht dieser Aussagen speist sich aus einer Recherche des Wall Street Journal. Bojan Pancevski, Chefeuropakorrespondent der US-Zeitung, auf den Weidel und Wagenknecht sich berufen, veröffentlichte im August 2024 den vielbeachteten Artikel „A Drunken Evening, a Rented Yacht: The Real Story of the Nord Stream Pipeline Sabotage“.

Darin beschreibt er ein Treffen in Kiew im Mai 2022, bei dem hochrangige ukrainische Militärs und Unternehmer angeblich bei einer feuchtfröhlichen Runde beschlossen hätten, Nord Stream mit einer gecharterten Segelyacht zu sprengen. Die spektakulärste Sabotage der jüngeren Geschichte sozusagen eine Schnapsidee. Aber der Journalist, der von Berlin aus arbeitet, überraschte auch noch mit einem Scoop von großer Tragweite: Selenskyj habe den Plan zunächst genehmigt, heißt es im Vorspann des Artikels.

Der Autor berief sich auf anonyme Quellen, ließ aber keine Zweifel, dass es sich um Fakten handelt: „Der musste das genehmigen und der hat das auch genehmigt“, sagte er im September 2024 bei Markus Lanz über Selenskyj. Auf Nachfrage ergänzte er: „Ja. Das ist sicher.“

Vergangene Woche stellte die AfD im Bundestag unter Verweis auf Pancevskis jüngst erschienenes Buch zum Thema sogar einen Antrag auf einen Untersuchungsausschuss. Er habe nicht geschrieben, dass Selenskyj den Anschlag angeordnet habe, kommentierte der WSJ-Autor die dazu geführte Diskussion im Bundestag. „Ich habe geschrieben, dass er vom Armeechef darüber informiert wurde. Selenskyj bestreitet das.“ Als hätte es seinen Artikel und Talkshow-Auftritt nie gegeben, empfiehlt er der AfD-Chefin auf X: „Liebe Frau Weidel, bitte lesen Sie zuerst mein Buch. Ich bestätige nichts – ich berichte lediglich.“

Wegen der enormen politischen Tragweite wäre diese Zurückhaltung bereits vor zwei Jahren angebracht gewesen. Die Geschichte im Wall Street Journal hatte internationale Wirkung, gerade weil sie bereits in der Überschrift den Anspruch erhob, „the real story“ der Sabotage zu erzählen. Dabei weist sie bei genauerem Hinsehen erhebliche Widersprüche auf.

Selenskyjs Feinde

Ukrainische Geheimdienstkreise beschäftigten sich bereits um 2018 mit der Pipeline – also noch vor Selenskyjs Amtsantritt. Damals existierte kein konkreter Sabotageplan für eine Operation auf hoher See. Erst nach Beginn des russischen Großangriffs wurde die Idee im April 2022 wieder aufgegriffen und bei einem Treffen in Kiew konkretisiert. Hintermänner der Operation schildern dieses Treffen auf Nachfrage von Cicero allerdings deutlich nüchterner als das Wall Street Journal: Von einer alkoholgetriebenen „Schnapsidee“ könne keine Rede sein. Tatsächlich ist es bemerkenswert still geworden um genau diesen Teil der Geschichte.

Noch zweifelhafter wird die Darstellung durch die inzwischen bekannten Hintermänner der Operation: die ehemaligen Geheimdienstagenten Roman Cherwinsky und Wassyl Burba – zwei Männer, die seit Jahren in offenem Konflikt mit Selenskyj und seinem Umfeld stehen.

Beide entstammen jenem geheimdienstlichen Milieu, das nach Beginn des Donbass-Krieges mit Unterstützung westlicher Dienste aufgebaut wurde. Sie galten als offensiv agierende Hardliner gegen Russland. Mit Selenskyjs Amtsantritt 2019 änderte sich jedoch die politische Linie in Kiew. Anders als sein Vorgänger Petro Poroschenko setzte Selenskyj zunächst auf Deeskalation. Für Männer wie Cherwinsky und Burba bedeutete das Machtverlust.

Spätestens 2020 nach einer gescheiterten Geheimdienstoperation gegen russische Wagner-Söldner eskalierte der Streit. Beide Männer wurden entlassen – und gingen anschließend in ukrainische Talkshows, wo sie Selenskyj vorwarfen, die Operation sabotiert und einen pro-russischen Agenten in seinem Umfeld zu haben.

Auch nach Beginn der russischen Invasion blieben beide erbitterte Gegner des Präsidentenumfelds. Während Selenskyj im Westen als Kriegspräsident gefeiert wurde, machten ihm die ehemaligen Geheimdienstler schwere Vorwürfe. Er habe die Gefahr der Invasion geleugnet und das Land unzureichend vorbereitet. Roman Cherwinsky sprach im Frühjahr 2022 sogar von „krimineller Fahrlässigkeit“.

Machtkampf in Kiew

Unstrittig ist, dass die Hintermänner der Nord-Stream-Operation im April 2022 den damaligen Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, informierten. Dieser soll keine Einwände erhoben haben. Nach übereinstimmenden Darstellungen sicherte er vielmehr zu, Selenskyj nicht einzuweihen. Nicht, um den Präsidenten politisch zu schützen. Sondern aufgrund eines tiefen Misstrauens. Die Beteiligten hielten Selenskyj demnach für jemanden, der die Operation verhindern würde, so wie er aus ihrer Sicht bereits die Wagner-Operation sabotiert habe.

Auch zwischen Selenskyj und seinem damaligen Oberbefehlshaber Saluschnyj hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits ein Machtkampf entwickelt. Der General galt nach der Verteidigung Kiews als Nationalheld und potenzieller politischer Rivale des Präsidenten. Und Saluschnyj hatte nicht vergessen, dass seine Warnungen vor einer russischen Großinvasion von Selenskyj zuvor weitgehend ignoriert worden waren. Zugleich misstraute Saluschnyj Teilen des Präsidentenumfelds und hatte den Verdacht, dort könnten prorussische Informanten sitzen.

Genau hier liegt das zentrale Problem der WSJ-Darstellung. Denn wenn die Initiatoren wie auch der Oberbefehlshaber Selenskyj so sehr misstrauten: Warum sollten sie ihn dann ausgerechnet bei einer politisch hochbrisanten Sabotageoperation einbeziehen wollen?

Bojan Pancevski schreibt inzwischen in seinem neuen Buch, Saluschnyj habe Selenskyj trotz der anfänglichen Zusicherung, ihn nicht einzuweihen, schließlich doch informiert – und beruft sich bei Talkshow- und Podcast-Auftritten mal auf eine oder mehrere anonymen Quellen aus dem Umfeld des Generals, mal auch auf „Leute um Selenskyj herum“.

Saluschnyj reagiert auf Anfragen nicht. Die Drahtzieher erklären gegenüber Cicero, sie seien überzeugt, dass Selenskyj nichts wusste. Der Präsident habe nicht „die Eier“ für so eine Operation, meinen sie. Auch US-Geheimdienste, die Selenksyj laut Cicero vorliegenden Unterlagen abhörten, haben keine Beweise für seine Mitwisserschaft.

Während Pancevski auf X zurückrudert, hält er in seinem Buch an seinen früheren Veröffentlichungen fest. Als sein Artikel mit der Behauptung über Selenskyjs Rolle im Wall Street Journal „als erster umfassender Bericht über die Planung und Durchführung der Operation“ veröffentlich war, schreibt er in seinem Buch, hätten danach „deutsche Behördenvertreter, auch Diplomanten“ erklärt, „sie seien erleichtert gewesen, dass die Geschichte endlich in allen Details ans Licht kam“.

Die unbelegte Behauptung, Selenskyj habe den Anschlag genehmigt, machen sich anscheinend nicht nur die Köpfe der AfD und des BSW zu eigen.