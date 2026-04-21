- Auf der Anklagebank: die Ukraine
Ein Koordinator des Nord-Stream-Anschlags sitzt in Hamburg in Untersuchungshaft. Der kommende Prozess gegen ihn führt tief hinein in eine verdeckte Operation ukrainischer Netzwerke, in die Schattenwelt der CIA – und in das Machtzentrum der deutschen Politik.
Die Ferienanlage liegt in Stille, als die Carabinieri im Morgengrauen anrücken. Schnell ist das Areal umstellt. Schatten zwischen den Bungalows, Schritte auf Kies. Ein SUV mit ukrainischem Kennzeichen vor der Tür. Hier sind sie richtig. Ein Schlag gegen die Tür, kurz, hart. Rufe. Sekunden später flackert Licht auf. Ein Mann taucht im Türrahmen auf, nur in Unterhose, halb verschlafen. Serhii Kuznetsov.
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