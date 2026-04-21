Nord-Stream-Pipeline und zwei Taucher
Am 26. September 2022 wurden die Nord-Stream-Pipelines in einem Sabotageakt beschädigt / Illustration: Jan Feindt

Nord-Stream-Anschlag Auf der Anklagebank: die Ukraine

Ein Koordinator des Nord-Stream-Anschlags sitzt in Hamburg in Untersuchungshaft. Der kommende Prozess gegen ihn führt tief hinein in eine verdeckte Operation ukrainischer Netzwerke, in die Schattenwelt der CIA – und in das Machtzentrum der deutschen Politik.

VON ULRICH THIELE am 23. April 2026 20 min

Ulrich Thiele

Autoreninfo

Ulrich Thiele ist Investigativjournalist bei Cicero und Autor des Bestsellers "Nord Stream. Wie Deutschland Putins Krieg bezahlt". Im April erscheint von ihm: "Die Sprengung" über die Nord-Stream-Sabotage (mehr Infos unter www.nord-stream-sprengung.de). Threema-ID: 82PEBDW9

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Die Ferienanlage liegt in Stille, als die Carabinieri im Morgengrauen anrücken. Schnell ist das Areal umstellt. Schatten zwischen den Bungalows, Schritte auf Kies. Ein SUV mit ukrainischem Kennzeichen vor der Tür. Hier sind sie richtig. Ein Schlag gegen die Tür, kurz, hart. Rufe. Sekunden später flackert Licht auf. Ein Mann taucht im Türrahmen auf, nur in Unterhose, halb verschlafen. Serhii Kuznetsov. 

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Thomas Hechinger | Do., 23. April 2026 - 11:36

Nach dem Angriff Rußlands auf die Ukraine hatte ich viel Sympathie für diese. Die ist nahezu aufgebraucht. Hier wurde nicht nur ein Trafo-Häuschen in die Luft gesprengt, so daß in ein paar Straßenzügen für zwei Stunden der Strom ausgefallen wäre, hier wurde die Energieversorgung eines ganzen Landes schwer geschädigt, mit allen wirtschaftlichen Verwerfungen bis heute. Ein Staat, der sich so etwas gefallen läßt, hat jede Würde verloren. Daß die damalige Bundesregierung nicht umgehend tätig wurde, als klar wurde, wer dahintersteckt, grenzt an Landesverrat. Und die jetzige Bundesregierung muß von der Ukraine Entschädigung verlangen. Inwieweit Waffen- oder sonstige Hilfslieferungen an den Gangster-Staat noch vertretbar sind, fehlt mir im Moment die Ruhe, ein abgewogenes Urteil abzugeben. Im Bundestag ist umgehend ein Untersuchungsausschuß einzurichten – die Linken und die AfD hätten dazu die Mehrheit –, und gegen Präsident Selenskyj ist Anklage vor einem deutschen Gericht zu erheben.

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