Das ist mehr als ein anekdotisches Detail in Englands Verfassungsgeschichte, gerade dann, wenn sich die Monarchie heftiger Kritik ausgesetzt sieht. Denn eine Monarchie, die ihre Existenz demokratischen Mehrheitsbeschlüssen verdankt, ist auf das Wohlwollen des Souveräns angewiesen – die Zustimmung des Volkes, sagt die Historikerin Anna Whitelock von der Londoner City University. Seit Wochen wird die Familie, aus der sich das britische Staatsoberhaupt rekrutiert, am Frühstückstisch, auf der Arbeit und unter Freunden so intensiv diskutiert wie lange nicht mehr. Dabei werden die kritischen Stimmen immer zahlreicher. Das zeigen Umfragen, wonach sich die Stimmung seit Monaten nur in eine Richtung entwickelt – nach unten. Das Institut Savanta fand in seiner jüngsten Untersuchung heraus, dass nur noch 46 Prozent der Briten die Monarchie unterstützen. Im Juni wünschten sich noch 60 Prozent deren Fortbestand.