- Prinz Andrew und die Zukunft der britischen Monarchie
Indem König Charles III. seinen Bruder Andrew degradiert – wegen dessen Nähe zu Jeffrey Epstein –, versucht er auch, das angeschlagene Ansehen der britischen Monarchie zu retten. Denn die ist von verschiedenen Seiten unter Beschuss.
Der Schriftzug auf den neuen Münzen mit dem Konterfei König Charles III., die von der britischen Zentralbank gerade in Umlauf gebracht werden, ist irreführend. „Dei Gratia Rex“ steht dort, König von Gottes Gnaden. In Wahrheit verdankt der englische Monarch seinem Volk den Thron, oder genauer, den Volksvetretern im Parlament. Schon im 17. Jahrhundert wurde der Fortbestand der Monarchie abhängig von parlamentarischer Mehrheitsentscheidung. Seither regeln die Abgeordneten per Gesetz die Thronfolge, bestimmen die Rechte und Aufgaben des Staatsoberhauptes und behalten sich vor, wenn nötig den Monarchen von seinen Aufgaben zu entbinden.
Das ist mehr als ein anekdotisches Detail in Englands Verfassungsgeschichte, gerade dann, wenn sich die Monarchie heftiger Kritik ausgesetzt sieht. Denn eine Monarchie, die ihre Existenz demokratischen Mehrheitsbeschlüssen verdankt, ist auf das Wohlwollen des Souveräns angewiesen – die Zustimmung des Volkes, sagt die Historikerin Anna Whitelock von der Londoner City University. Seit Wochen wird die Familie, aus der sich das britische Staatsoberhaupt rekrutiert, am Frühstückstisch, auf der Arbeit und unter Freunden so intensiv diskutiert wie lange nicht mehr. Dabei werden die kritischen Stimmen immer zahlreicher. Das zeigen Umfragen, wonach sich die Stimmung seit Monaten nur in eine Richtung entwickelt – nach unten. Das Institut Savanta fand in seiner jüngsten Untersuchung heraus, dass nur noch 46 Prozent der Briten die Monarchie unterstützen. Im Juni wünschten sich noch 60 Prozent deren Fortbestand.
