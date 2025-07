In Den Haag herrscht Krisenstimmung: Geert Wilders hat nach nur elf Monaten die regierende Vierparteienkoalition verlassen – wegen eines „Streites“ um Asyl und Migration. Dabei waren sich eigentlich alle an der Regierung beteiligten Parteien einig, dass sie eine Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik wollen. Der Koalitionsvertrag vom Juli 2024 sieht Maßnahmen vor, die in Deutschland in etwa dem letzten Bundestagswahlprogramm der AfD entsprechen würden. In den Niederlanden befürwortet eine breite Mehrheit der Bevölkerung – je nach Umfrage zwischen 60 und 70 Prozent – eine strikte Begrenzung des Zustroms von weiteren Migranten und Asylbewerbern. Medien sprachen im vergangenen Jahr von der „rechtesten“ Koalition in der Geschichte der Niederlande.

Für Geert Wilders gibt es, seit er vor 18 Jahren seine Partij voor de Vrijheid (PVV) gegründet hat, nur ein politisches Thema: die Migration. Alles andere ist für ihn nur insofern interessant, als es sich damit in Verbindung bringen lässt – ob Bildung, Arbeitsmarkt oder Wohnungsbau. Der Politikwissenschaftler Matthijs Rooduijn spricht von „Migrationalisierung“: „Parteien wie die PVV versuchen, alle Themen in Richtung Migration zu verschieben. Das ist zu ihrem Vorteil, denn Migration ist ihr Hauptthema. Damit gewinnen sie Stimmen“, sagt er der Plattform De Correspondent. Die anderen Parteien haben sich auf diese Logik eingelassen. De Correspondent hat die Debatten in der Zweiten Kammer des niederländischen Parlaments ausgewertet: Die Häufigkeit von Begriffen wie „Asyl“, „Migrant“ oder „Migration“ hat in den Redebeiträgen in den vergangenen Jahren extrem zugenommen.