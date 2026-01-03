Venezuela
Explosion in Venezuela; Ansprache im TV / picture alliance / Anadolu | Boris Vergara

Nicolás Maduro gefasst USA greifen Venezuela an

Ein militärischer Schlag der USA gegen Venezuela sorgt international für Unruhe. Präsident Donald Trump spricht von der Festsetzung Nicolás Maduros, Caracas von einem Bruch des Völkerrechts.

VON CICERO-REDAKTION am 3. Januar 2026 4 min

Die USA haben bei einem Angriff auf Venezuela Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau gefasst und außer Landes gebracht. Das teilte US-Präsident Donald Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social mit. Trump kündigte für 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr in Deutschland) eine Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida an. Dann sollen Details bekannt gegeben werden.

Venezuelas autoritärer Staatschef Maduro wirft den USA schon lange vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Nach seiner von Betrugsvorwürfen überschatteten Wiederwahl 2024 erkannte die Regierung in Washington den Linkspolitiker nicht mehr als rechtmäßigen Staatschef an. Außerdem werfen die USA Maduro Drogengeschäfte vor. Für Informationen, die zu seiner Festnahme führen, hatten die USA eine Belohnung von bis zu 50 Millionen Dollar (rund 43 Millionen Euro) ausgesetzt.

Angriffe auf Militärstützpunkte und Häfen

Die Luftangriffe richteten sich Berichten zufolge vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. In venezolanischen Medien und sozialen Netzwerken waren Aufnahmen von Explosionen und Rauchsäulen in der Hauptstadt Caracas zu sehen.

Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt. Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt flogen. Nahe dem Präsidentenpalast Miraflores waren gepanzerte Fahrzeuge der venezolanischen Sicherheitskräfte zu sehen.

Die venezolanische Regierung verurteilte die Militärschläge. Sie stellten eine Verletzung der UN-Charta dar, hieß es in einer Mitteilung. Ziel der USA sei es, sich die Bodenschätze – wie die großen Ölvorkommen – Venezuelas anzueignen und einen Regierungswechsel zu erzwingen. „Das wird ihnen nicht gelingen“, hieß es in der Mitteilung.

CBS: Trump segnete Angriffe vor Tagen ab

Einem Medienbericht zufolge hatte Trump bereits vor Tagen grünes Licht für Angriffe auf Venezuela erteilt. Militärvertreter hätten erwogen, die Attacken an Weihnachten durchzuführen, berichtete der US-Nachrichtensender CBS News unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Aufgrund der US-Luftschläge in Nigeria gegen Ziele des Islamischen Staates (IS) seien die Pläne dann allerdings verschoben worden.

CBS News zufolge gab es in den Tagen nach Weihnachten weitere Zeitfenster für Angriffe. Allerdings sei das Wetter ungünstig gewesen, sodass das US-Militär auf bessere Bedingungen gewartet habe. In einer Reisewarnung der USA hieß es: „Reisen Sie nicht nach Venezuela. US-Bürger in Venezuela sollten sich an Ort und Stelle in Sicherheit bringen und das Land unverzüglich verlassen, sobald dies gefahrlos möglich ist.“

Massive US-Streitmacht vor Venezuela

Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war in den vergangenen Monaten eskaliert. Seit September hatte das US-Militär in der Karibik und im Pazifik mehrfach angeblich mit Drogen beladene Boote angegriffen. Dabei wurden nach US-Regierungsangaben mehr als 100 Menschen getötet. Zuletzt hatten US-Streitkräfte Trump zufolge einen angeblichen „Drogenumschlagplatz“ in Venezuela angegriffen. „Es gab eine große Explosion im Hafengebiet, wo die Boote mit Drogen beladen werden“, sagte er.

Zudem bauten die US-Streitkräfte ihre Präsenz in der Karibik massiv aus. Unter anderem wurden zusätzliche Kampfflugzeuge und der weltgrößte Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ – begleitet von weiteren Kriegsschiffen und einem Langstreckenbomber – in die Region verlegt. Offiziell richtet sich der Einsatz „Südlicher Speer“ („Southern Spear“) gegen den Drogenschmuggel.

Allerdings gilt Venezuela nicht als Produktionsland von Drogen, sondern als Transitland – vor allem für den europäischen Markt. Nach Einschätzung von Experten ist die zusammengezogene Streitmacht für einen Einsatz gegen Drogenschmuggler überdimensioniert.

Weltgrößte Ölreserven

Maduro wiederum unterstellt den USA, es auf Venezuelas riesige Ölreserven abgesehen zu haben. Das südamerikanische Land verfügt mit schätzungsweise 303 Milliarden Barrel (je 159 Liter) über die größten Ölreserven der Welt. Wegen Sanktionen, Missmanagement und fehlender Investitionen bleibt die Förderung allerdings weit hinter den Möglichkeiten zurück.

Das legen auch mehrere Manöver nahe, bei denen die USA zwei Öltanker vor der Küste Venezuelas unter ihre Kontrolle gebracht haben. Bei einem dritten Tanker hatten die Streitkräfte es zumindest versucht.

Jens Böhme | Sa., 3. Januar 2026 - 12:21

Der verkannte Friedensnobelpreisträger Donald Trump in Caracas in Aktion. Welche Staaten haben außerdem keine legitime Regierung?

Urban Will | Sa., 3. Januar 2026 - 12:47

Einklang mit dem in Europa immer ach so hoch besungenen Völkerrecht. Es war also ein völkerrechtswidriger Angriff auf ein Land. Hatten wir das nicht auch im Februar 2022 (Letztendlich ja ähnlich geplant wie jetzt die amerikanische, nämlich als schnelle Aktion)? Und haben die europäischen Polit-Clowns damals nicht unisono Putin einen Kriegsverbrecher genannt? Haben Sie nicht auf einen internationalen Haftbefehl gegen ihn hingewirkt?
Mal gespannt, ob man das jetzt auch mit Trump macht. Und ihn nach DenHaag schicken möchte.

Ansonsten entpuppt sich all das übermoralische Geschwätz der Europäer und anderer als das, was es war: Geschwätz, Geheule und Scheinheiligkeit.
Denn es steht meines Wissens nicht im Völkerrecht: Es gilt nur dann, wenn die selbsternannten
Guten das so entscheiden.
Wobei ich unter den selbsternannten „Guten“ nicht die Amerikaner verstehe, denn die kümmert das eh nicht.

Straub Klaus Dieter | Sa., 3. Januar 2026 - 12:58

Nur ein Hinweis.
Schwiegereltern eines Kollegen leben in Venezuela. Erreichte sie heute Morgen. Man feiert im großen Familienkreis und ist froh, dass man von Maduro und seinem Clan erlöst ist. Man hofft auf Besserung in allen Bereichen. In wie weit der Großteil des Volkes so denkt, kann niemand sagen!!

Straub Klaus Dieter | Sa., 3. Januar 2026 - 13:39

Hallo,
Habe einen 1 Minuten Film aus Caracas. Schwiegereltern mit Familie leben noch dort.
Wenn Interesse besteht, bitte melden

