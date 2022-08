Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Nico Lange ist einer, der sich einmischt. Das stellte er eindrucksvoll in seiner Zeit als Leiter des Kiewer Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung zwischen 2006 und 2012 unter Beweis: Lange bezog so deutlich Stellung zur politischen Elite des Landes, das er 2010 am Flughafen Kiew zunächst festgenommen wurde – und nur nach Interventionen aus Berlin und Brüssel wieder einreisen durfte.

Bis zum Amtsantritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) war Lange zudem in hoher Position im Verteidigungsministerium tätig: Als Leiter des Planungsstabs (seit 2019) hat Lange tiefe Einblicke in den Zustand der Bundeswehr bekommen. Von innen kennt er die Bundeswehr zudem aus seinen sieben Jahren als Zeitsoldat (1993–2000). Wer sich also die Frage stellt, ob Deutschland an die Ukraine wirklich liefert, was es kann, bekommt von Lange eine kompetente Antwort: Deutschland müsse sich bei den Waffenlieferungen mehr an der militärischen Lage in der Ukraine ausrichten, sagt Lange im Podcast. „Und nicht nach der Frage gehen: Was ist bei uns gerade übrig?“

Um die Ukrainer nicht nur zur Verteidigung, sondern auch zur Rückeroberung besetzter Gebiete zu befähigen, müssen auch Panzer und gepanzerte Fahrzeuge westlicher Bauart geliefert werden, ist Lange überzeugt. Die Hypothese, dass die Lieferung moderner westlicher Militärtechnik dazu führen werde, dass Russland den Krieg weiter eskalieren lasse, habe sich als falsch erwiesen.

Optimistisch ist Lange, was das Durchhaltevermögen der deutschen Gesellschaft betrifft – auch wenn Putin die Gaslieferungen weiter drosseln sollte und die Menschen deutlich höhere Gas- und Stromrechnungen bekommen werden: „Ich habe den Eindruck, dass es eine ganz kleine Minderheit von Menschen ist, die sagt: Jetzt sollen die Ukrainer mal aufgeben, uns ist es egal, was mit der Ukraine passiert, Hauptsache wir haben russisches Gas.“

Das Gespräch wurde am 22. August 2022 aufgezeichnet.

