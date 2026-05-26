- Obduktion ohne Befund
Anderthalb Jahre nach der Wahlniederlage hat das Democratic National Committee seinen Aufarbeitungsbericht veröffentlicht – versehen mit einem roten Disclaimer auf jeder Seite. Es ist ein Dokument, das mehr über den Zustand der Partei verrät als über die Wahl selbst.
Kamala Harris hielt ihre Wahlnacht-Rede in einem strahlend weißen Hosenanzug – gekleidet für einen historischen Moment, der nicht kam. Auf dem Campus der Howard University, ihrer Alma Mater, stand sie vor einer Menge, die nicht jubelte, sondern trauerte. Hinter ihr: eine Partei, die noch nicht wusste, warum sie verloren hatte. Anderthalb Jahre später ist das kaum anders.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.