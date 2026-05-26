Nicht-Aufarbeitung bei den Demokraten - Obduktion ohne Befund

Anderthalb Jahre nach der Wahlniederlage hat das Democratic National Committee seinen Aufarbeitungsbericht veröffentlicht – versehen mit einem roten Disclaimer auf jeder Seite. Es ist ein Dokument, das mehr über den Zustand der Partei verrät als über die Wahl selbst.