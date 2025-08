Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Sebastian Moll arbeitet und lebt in New York. Seine Arbeit finden Sie unter www.sebastianmoll.de.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Bürgermeisterwahl in New York die nationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Schließlich handelt es sich um die größte und wirtschaftlich stärkste Stadt des Landes. Doch der Hype, der nach der parteiinternen Vorwahl der Demokraten für dieses Amt in den vergangenen Wochen losbrach, war vorbildlos.

Zohran Mamdani, der sich die Nominierung seiner Partei sicherte, ist seither nicht mehr aus den Schlagzeilen herauszubekommen. Er dominerte trotz Nahostkonflikts und der Berichterstattung über Trumps Deportationen sowohl die Abendnachrichten als auch die Late-Night-Talkshows. Er zierte Zeitschriftencover vom New York Magazine bis zu Vanity Fair, und Donald Trump wurde gleich mehrfach bei Pressekonferenzen nach Mamdani gefragt. Zuletzt musste sogar Israels Premier Netanjahu bei seinem USA-Besuch Fragen zu Mamdani beantworten.