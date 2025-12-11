Protest in der Ukraine
Schon im Juli gab es Proteste gegen die Korruption in der Ukraine / picture alliance / abaca | Ovsiannikova Yuliia/Ukrinform/ABACA

„New York Times“ enthüllt Korruptionsskandal Im Sumpf der anderen

Eine Recherche der „New York Times“ belegt die Verwicklungen der Regierung Selenskyj in den ukrainischen Korruptionsskandal. Vor allem aber wird deutlich, dass die europäischen Partner von diesem Finanzsumpf gewusst haben. Auch Deutschland muss sich unangenehme Fragen stellen.

VON RALF HANSELLE am 11. Dezember 2025 6 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace".

Die Zahl des Vertrauens lautete 73,2. Sie bezeichnet den Stimmenanteil, den der gegenwärtige ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei den Stichwahlen zur Präsidentschaftswahl 2019 auf seine Person vereinen konnte. Mitbewerber Petro Poroschenko von der Partei Europäische Solidarität, der seit 2014 das höchste Staatsamt im Land innehatte, brachte es bei der Wahl vor sechs Jahren gerade einmal auf 24,5 Prozent. 

Thomas Veit | Do., 11. Dezember 2025 - 15:38

/Ironie & Sarkasmus

Jede konnte das wissen, welche 1-und-1 zusammen zählen kann... ... - also Frau Baerbock natürlich nicht..., demnach. 😉 🤣

Da wird sich auch so schnell nichts dran ändern, in den nächsten 25+ Jahren... ...

Thomas Veit | Do., 11. Dezember 2025 - 16:00

zu tatsächlich erwarten haben, wenn es mal 'hart-auf-hart' kommt: NICHTS! Zumindest nicht die Wahrheit... ... 🤔

>> WIR - der steuerzahlende Bürger - werden von Brüssel verarscht und belogen, um es mal klar zu benennen.

Erstaunen tut mich das nicht.

PS: die Ukraine/Selenskyj machen nur das, was sie immer gemacht haben, zu Sowjetzeiten und auch danach..., selbst Selenskyj selbst ist nur durch das Protegee eines großen Medienunternehmers an die Macht gekommen. Die Ukraine ist und bleibt auf min. eine Generation von heute an gerechnet ein Oligarchensystem... ..., sagen u.a. viele unabhängige Ukrainer*innen selber.

UvdL und andere 'Führungkräfte' in Brüssel handeln einmal mehr politisch-ideologisch motiviert gegen das Interesse der gemeinen zahlenden EU-Bürger; und es ist nicht das erste Mal speziell im Kontext EU-Ukraine-Russland.

Dorothee Sehrt-Irrek | Do., 11. Dezember 2025 - 16:34

um es salopp zu formulieren.
Ich verstehe überhaupt nicht, wie Selenskiy statt Poroshenko gewählt werden konnte.
Er schien mir eine Art "politisches Medialprodukt".
Poroshenko war zwar auch Unternehmer, schien mir aber auch Politiker.
Allerdings hätte man wohl auch mit ihm den Einmarsch Russlands nicht verhindern können.
Eine Tragödie zweier Geschwisterstaaten in meinen Augen.
Da aber "Geschwister", sollte man die 200 Milliarden der Ukraine geben, wenn Moskau unter der Hand zustimmt.
Sicherheit war für Moskau wohl wesentlich, aber auch die russisch orientierte Bevölkerung der Ukraine.
Sicherheit auch gegen das "osmanische Reich".
Die Konflikte sind noch lange nicht aus der Welt.
Die Ukraine ist für mich persönlich nicht Teil Europas, mag gerne im Europarat sein, aber bitte nicht in der EU.
Unabhängig davon dürfte die Ukraine auf Reparationszahlungen aus dem 2. Weltkrieg pochen.
Die Bundesrepublik sollte also Buch führen und im Osten Polen walten lassen - except Ostpreussen...

Walter Buehler | Do., 11. Dezember 2025 - 16:36

Selbst gestandene Atheisten verehren brav ihre politischen Götter.

Ob fromm oder nicht: Heilige und Super-Helden der Politik dürfen nur andächtig verehrt, und niemals verdächtigt, kritisiert oder nüchtern betrachtet werden.

Berufspolitiker und ihre journalistischen Hiwis schalten daher sofort den Verstand aus, sobald es um IHRE Heiligen oder Superhelden geht.

Eine nüchterne und vorsichtige Betrachtungsweise wird als Sakrileg, als Gotteslästerung gewertet und entsprechend mit Feuer und Schwert bekämpft, besonders
von den "eingeborenen" Moralaposteln hinter der Brandmauer.
---
Und sonst: Warten wirs einfach ab.

Die Wahrheit kommt manchmal auch bei uns an den Tag, und es kommt sogar manchmal heraus, dass auch der eine Heldenverehrer oder die andere Heldenverehrerin in unserem Land auch ein wenig ...

---

Nix für ungut.

