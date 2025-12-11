- Im Sumpf der anderen
Eine Recherche der „New York Times“ belegt die Verwicklungen der Regierung Selenskyj in den ukrainischen Korruptionsskandal. Vor allem aber wird deutlich, dass die europäischen Partner von diesem Finanzsumpf gewusst haben. Auch Deutschland muss sich unangenehme Fragen stellen.
Die Zahl des Vertrauens lautete 73,2. Sie bezeichnet den Stimmenanteil, den der gegenwärtige ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei den Stichwahlen zur Präsidentschaftswahl 2019 auf seine Person vereinen konnte. Mitbewerber Petro Poroschenko von der Partei Europäische Solidarität, der seit 2014 das höchste Staatsamt im Land innehatte, brachte es bei der Wahl vor sechs Jahren gerade einmal auf 24,5 Prozent.
