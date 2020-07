Wer aber ist nun Bari Weiss? Bis zum letzten Dienstag war Bari Weiss eine umstrittene Kolumnistin besagter New York Times. Umstritten war sie, nicht etwa, weil ihre Ansichten so originell oder radikal waren, sondern weil sie nicht in das enge Weltbild der linksliberalen Redaktion und der entsprechenden Leserklientel des New Yorker Renommierblattes passten.