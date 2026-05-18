Pro-palästinensische Demonstranten halten Kufiyas und palästinensische Flaggen hoch, um die Sicht der Presse zu blockieren
Pro-palästinensische Demonstranten halten Kufiyas und palästinensische Flaggen hoch, um die Sicht der Presse zu blockieren / picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

New York City Synagogen-Terror und ein Bürgermeister, der wegschaut

Eine jüdische Frau wird an den Haaren geschleift, ein chassidischer Junge bedrängt, vor Synagogen wehen Hisbollah-Flaggen. Dennoch richtet sich die Kritik von Bürgermeister Mamdani gegen Israel. Der politische Kulturkampf in New York nimmt eine gefährliche Wendung.

VON FRANZISKA SITTIG am 21. Mai 2026 6 min

Autoreninfo

Franziska Sittig ist Collegiate Associate am Manhattan Institute, einer amerikanischen Denkfabrik. Sie studierte in Heidelberg und an der Columbia University in New York City.

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Am 5. Mai formierten sich anti-israelische Gruppen vor einer Synagoge mitten in Manhattan, um gegen ein dort stattfindendes Event zu Immobilienverkäufen im Westjordanland zu protestieren. Gegen Landverkäufe an „Israeli settlers on stolen Palestinian land“, wie sie selbst sagten. Nur: Die Rufe und Plakate ließen schnell darauf schließen, dass es nicht um Kritik an Siedlungsimmobilien ging, sondern um die Ablehnung des gesamten israelischen Staates. „We don’t want two states, we want ’48“, „Globalize the Intifada“, „Palestine is ours alone“, „Settlers go home“ und „Death to the IDF“. Dazu Hisbollah-Flaggen und Hamas-Symbole.

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