- Synagogen-Terror und ein Bürgermeister, der wegschaut
Eine jüdische Frau wird an den Haaren geschleift, ein chassidischer Junge bedrängt, vor Synagogen wehen Hisbollah-Flaggen. Dennoch richtet sich die Kritik von Bürgermeister Mamdani gegen Israel. Der politische Kulturkampf in New York nimmt eine gefährliche Wendung.
Am 5. Mai formierten sich anti-israelische Gruppen vor einer Synagoge mitten in Manhattan, um gegen ein dort stattfindendes Event zu Immobilienverkäufen im Westjordanland zu protestieren. Gegen Landverkäufe an „Israeli settlers on stolen Palestinian land“, wie sie selbst sagten. Nur: Die Rufe und Plakate ließen schnell darauf schließen, dass es nicht um Kritik an Siedlungsimmobilien ging, sondern um die Ablehnung des gesamten israelischen Staates. „We don’t want two states, we want ’48“, „Globalize the Intifada“, „Palestine is ours alone“, „Settlers go home“ und „Death to the IDF“. Dazu Hisbollah-Flaggen und Hamas-Symbole.
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