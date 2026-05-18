New York City - Synagogen-Terror und ein Bürgermeister, der wegschaut

Eine jüdische Frau wird an den Haaren geschleift, ein chassidischer Junge bedrängt, vor Synagogen wehen Hisbollah-Flaggen. Dennoch richtet sich die Kritik von Bürgermeister Mamdani gegen Israel. Der politische Kulturkampf in New York nimmt eine gefährliche Wendung.