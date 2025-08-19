In einem Interview mit dem Nachrichtensender i24 News vorige Woche berichtete der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über seine jüngsten Erfolge im Kampf gegen den Iran, die Hisbollah und die Hamas. Er betonte seine Rolle als wichtigster Schiedsrichter und Entscheidungsträger in der israelischen Politik und Außenpolitik. Am auffälligsten waren jedoch seine Äußerungen zu Groß-Israel. In diesem Abschnitt überreichte der Interviewer Netanjahu ein Amulett (das nicht im Bild zu sehen war), auf dem offenbar eine Karte von Groß-Israel abgebildet war. Netanjahu sagte, er fühle sich „sehr stark” mit der Vision von Groß-Israel verbunden und glaube, dass er eine historische und spirituelle Mission habe.

In diesem Beitrag werden die Auswirkungen des Groß-Israel-Projekts auf den Frieden in der Region untersucht, insbesondere angesichts der Pläne der Trump-Regierung, das Abraham-Abkommen von 2020 auf andere zögerliche arabische Länder auszuweiten.

Die Grenzen Groß-Israels haben sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert, je nachdem, welche Möglichkeiten sich gerade boten. Im Jahr 1904 definierte Theodor Herzl die Grenzen Groß-Israels als sich vom Bach Ägyptens (auf Hebräisch Nachal Mitzrayim) bis zum Euphrat erstreckend, der Syrien und den Irak durchquert. Der Begriff tauchte nach dem Sechstagekrieg 1967 wieder auf, als die Likud-Partei ihn im Vorfeld der Wahl von Menachem Begin zum Premierminister 1977 als Teil ihres politischen Programms verwendete. Begin begann daraufhin, den biblischen Namen für das Westjordanland, Judäa und Samaria, zu verwenden und die jüdische Besiedlung dort zu fördern.

Im Jahr 2022 erklärte der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich, der 2019 Vorsitzender der Partei „Jüdisches Heim“ wurde, dass die Grenzen Israels Gebiete aus Syrien, dem Libanon, Jordanien, Ägypten, dem Irak und Saudi-Arabien umfassen sollten. Anfang dieses Jahres veröffentlichte das israelische Außenministerium eine Karte, die angeblich Tausende von Jahren alt ist und ein jüdisches Königreich zeigt, das neben Israel, dem Westjordanland und dem Gazastreifen auch Teile Ägyptens, Syriens, des Libanon und Jordaniens umfasst.

Die paramilitärische Organisation Irgun von Zeev Jabotinsky und Avraham Tehomi, die von 1931 bis 1948 im Mandatsgebiet Palästina operierte, definierte das historische Palästina, wenn auch nicht unbedingt Groß-Israel, als einschließlich Transjordanien (dem heutigen Jordanien). Der Gründungsvater Israels und erste Premierminister, David Ben-Gurion, glaubte, dass die Grenzen des jüdischen Staates irgendwann über die ihm damals auferlegten Grenzen hinaus erweitert werden würden, wenn auch nicht unbedingt durch Krieg. Netanjahu versucht nun, Ben-Gurions Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

In seinem jüngsten Interview bekräftigte Netanjahu sein Bekenntnis zum Konzept von Groß-Israel und stellte seine expansionistische Politik als biblisches Projekt dar. Er sprach von Groß-Israel als einer Mission, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben werde, und betonte, dass ihre Verwirklichung in aufeinanderfolgenden Phasen erfolgen werde und mit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 begonnen habe. Netanjahu glaubt, dass er eine göttliche Mission hat, die Fehler früherer israelischer Führer zu korrigieren, darunter David Ben-Gurions Versäumnis, die Palästinenser 1948 aus dem neu gegründeten Staat Israel zu vertreiben, Yitzhak Rabins Unterzeichnung der Osloer Verträge 1993 und Ariel Sharons Rückzug aus dem Gazastreifen 2005.

Netanjahu hat nicht definiert, welche Gebiete unter seinen Begriff von Groß-Israel fallen. Seine jüngsten Handlungen deuten jedoch darauf hin, dass seine territorialen Ambitionen über das historische Palästina hinausgehen. Seit dem Sturz des Assad-Regimes in Damaskus hat Israel seine Kontrolle über neue Gebiete in Syrien ausgeweitet, insbesondere über den strategisch wichtigen Gipfel des Hermon und das Einzugsgebiet des Yarmouk-Flusses. Der Untergang des Assad-Regimes und der Rückzug des Iran aus der Region schufen ein strategisches Vakuum in Syrien, das Israel sofort ausnutzte, indem es das syrische Militärarsenal zerstörte und Gebiete jenseits der Waffenstillstandslinie von 1974 eroberte.

Die Erklärung Israels, den Süden Syriens zur entmilitarisierten Zone zu erklären, ermutigte seine drusischen Verbündeten in der Provinz Suweida, die Öffnung einer Versorgungslinie zu fordern, die ihre Kontrollgebiete mit dem von den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften dominierten Gebiet verbindet. Diese Straße, bekannt als Davids Korridor, würde sich östlich des Euphrat und entlang der syrischen Grenzen zu Jordanien und Irak erstrecken. Sie würde die geopolitische Lage Syriens verändern und Israel ermöglichen, weiter in Syrien und den Nordirak vorzudringen. Außerdem würde sie direkte wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Kurden in Syrien und im Irak erleichtern und den Bau einer Ölpipeline von Kirkuk nach Haifa ermöglichen. Im Libanon besetzte Israel unterdessen fünf strategisch wichtige Höhen und erweiterte die Sicherheitszone nördlich des Litani-Flusses. Außerdem drohte es mit einer Invasion des Libanon, falls die Kämpfe mit der Hisbollah wieder aufflammen sollten.

Die territoriale Eroberung steht somit im Mittelpunkt von Netanjahus Vision für einen neuen Nahen Osten. Infolgedessen hat der israelische Expansionismus die Bewohner in Gebieten, in denen sein Einfluss und seine Durchsetzungskraft zunehmen, vertrieben und sie daran gehindert, in ihre Dörfer zurückzukehren, um neue Expansionsphasen vorzubereiten. Ein Groß-Israel kann nicht auf einen Schlag erreicht werden; es handelt sich um ein Projekt, das sich über viele Jahre hinweg schrittweise entwickeln wird.

Einige israelische Wissenschaftler, Journalisten und pensionierte hochrangige Armeeoffiziere haben Netanjahus Vision kritisiert. Sie werfen ihm narzisstische Tendenzen vor, Arroganz, Streben nach Überlegenheit und Kontrolle, eine Neigung zu Durchsetzungskraft und Wettbewerb sowie einen Mangel an Empathie für andere. Selbst Deutschland, das hinsichtlich des Holocaust eine historische Schuld gegenüber dem jüdischen Volk trägt, lehnte die Entscheidung der israelischen Regierung ab, Tausende von Wohneinheiten zu bauen, die den nördlichen und südlichen Teil des Westjordanlands trennen würden. Der spanische Außenminister bezeichnete die Wohneinheiten als Verstoß gegen das Völkerrecht, das das Westjordanland als besetztes Gebiet betrachtet – allerdings verzichtete er darauf, das israelische Militär dafür zu kritisieren, dass es die Gewalt der Siedler gegen Palästinenser nicht beendet und die Angriffe deckt.

Für Israel bleibt ein ausgewogener Frieden eine bessere Option

Mehrere arabische Länder haben Netanjahus Äußerungen zu Groß-Israel verurteilt und erklärt, das Projekt würde die Souveränität anderer Länder in der Region gefährden. Die Vereinigten Arabischen Emirate, die bereits vor der Unterzeichnung des Abraham-Abkommens im Jahr 2020 enge Beziehungen zu Israel unterhielten, erklärten, Netanjahus Äußerungen würden die territoriale Integrität mehrerer arabischer Staaten gefährden und die Aussichten auf Frieden im Nahen Osten untergraben. Das ägyptische Außenministerium forderte eine Klarstellung und erklärte, die Äußerungen würden zu Instabilität führen und einen eskalierenden Ton anschlagen. Die irakische Regierung wies auf Netanjahus expansionistischen Ton hin und erklärte, dieser untergrabe die Sicherheit und Stabilität der Region. Saudi-Arabien betonte das historische und juristische Recht des palästinensischen Volkes auf die Gründung eines unabhängigen Staates.

Während Israel unter Netanjahu die Gunst der Stunde nutzt und auf die Erfüllung einer biblischen Prophezeiung zusteuert, leugnet es weiterhin die nationale Identität der Palästinenser. Es erkennt ihre Existenz als Nation mit einem kollektiven Gedächtnis nicht an. Es weigert sich, mit ihnen zu verhandeln. Seit Jahrzehnten leiden die Palästinenser unter einer beispiellosen Tragödie, während die Zionisten eine nationale Heimat für das jüdische Volk aufbauen, die mit der Veröffentlichung der Balfour-Erklärung durch Großbritannien im Jahr 1917 begann. Seit der Biltmore-Konferenz 1942 sind die USA die wichtigste Weltmacht, die das jüdische Nationalprojekt unterstützt.

Die Israelis leiden unter einem kollektiven Trauma, ebenso wie die Palästinenser. Während der Holocaust weltweit Sympathie für das Schicksal der europäischen Juden hervorgerufen hat, beginnt die Welt erst jetzt, sich mit dem Leiden der Palästinenser auseinanderzusetzen. Auch wenn Israel zur dominierenden Militärmacht im Nahen Osten aufgestiegen ist, kann es einen Generationenkonflikt nicht gewinnen, wie Netanjahu verspricht. Im 14. Jahrhundert verloren die Kreuzritter nach zwei Jahrhunderten Krieg das Interesse an der Eroberung muslimischer Gebiete und zogen sich aus dem Nahen Osten zurück, obwohl sie eine direkte Niederlage vermieden hatten. Für Israel bleibt ein ausgewogener Frieden eine bessere Option, als sich auf unhaltbare Eroberungen einzulassen – vorausgesetzt, das Wohlergehen seiner zukünftigen Generationen ist ihm wichtig.

