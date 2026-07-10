Trump und Erdoğan
Trump und Erdoğan beim Nato-Gipfel / picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

Nato-Gipfel Was Erdoğan wirklich erreicht hat

Der Nato-Gipfel war für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan vor allem ein Triumph der Inszenierung. Donald Trump half ihm dabei, sich auf internationalem Parkett als unverzichtbarer Machtpolitiker zu präsentieren. Hinter den symbolischen Gesten fällt die Bilanz für die Türkei nüchterner aus.

VON YAŞAR AYDIN am 10. Juli 2026 6 min

Autoreninfo

Yaşar Aydın ist Wissenschaftler am Centrum für angewandte Türkeistudien (CATS) der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

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Schon vor dem Gipfel hatte Trump erklärt, er komme „wegen Erdoğan“ nach Ankara – und bringe seinem Amtskollegen „Geschenke“ mit. Er würdigte Erdoğan als großen Staatsmann und Stabilitätsfaktor im Nahen Osten und stellte die Aufhebung der CAATSA-Sanktionen in Aussicht, die seine Regierung Ende 2020 wegen des Kaufs des russischen Luftverteidigungssystems S-400 gegen die Türkei verhängt hatte. 

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