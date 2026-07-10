Schon vor dem Gipfel hatte Trump erklärt, er komme „wegen Erdoğan“ nach Ankara – und bringe seinem Amtskollegen „Geschenke“ mit. Er würdigte Erdoğan als großen Staatsmann und Stabilitätsfaktor im Nahen Osten und stellte die Aufhebung der CAATSA-Sanktionen in Aussicht, die seine Regierung Ende 2020 wegen des Kaufs des russischen Luftverteidigungssystems S-400 gegen die Türkei verhängt hatte.