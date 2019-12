Macron nervt und provoziert die Nato. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass ihm das Spaß bereitet. Jedenfalls belässt er es nicht dabei, das Bündnis in einem Zeitungs-Interview im Vorfeld und aus Anlass des Nato-Gipfels in London einmalig als „hirntot“ bezeichnet zu haben. Nein, beim Besuch von Generalsekretär Jens Stoltenberg vergangene Woche in Paris hat der französische Präsident seine Fundamentalkritik erneuert und unterstrichen.

„Ich stehe voll und ganz dazu, dass ich die Unklarheiten und die Zweideutigkeiten deutlich benannt habe“, sagte Macron in der Pressekonferenz nach dem Treffen. Nichts nahm er zurück, erklärte lediglich, dass er seine Anwürfe als „Weckruf“ verstanden haben wolle, weil es so wie bisher nicht weitergehen könne. Und dann setzte dann noch eins drauf: „Ich freue mich, dass die Partner jetzt eingesehen haben, dass man über unsere strategischen Ziele sprechen muss.“ Und egal wie kurz die Zeit für inhaltliche Diskussion in London auch angesetzt ist, man darf ganz sicher sein, dass Macron nicht zurückziehen wird. Auch in London nicht.

Eine Generaldebatte aufzwingen

Was treibt den Mann, sich mit so ziemlich allen gleichzeitig anzulegen? Selbst die US-Regierung sah sich veranlasst zu betonen, wie gut und vor allem unverzichtbar die Nato sei, ganz im Gegensatz zu sonstigen Trump-Äußerungen. Wer glaubt, das sei alles nur innenpolitisch motiviert, der springt zu kurz. Natürlich hat gerade in Frankreich auch Außenpolitik immer eine nicht geringzuschätzende innenpolitische Komponente. Aber große Streiks werden Frankreich ab Donnerstag lahmlegen, so oder so. Davon kann Macron durch noch so heftige außenpolitische Kraftmeierei nicht ablenken. Egal wie sehr die allgemein goutiert wird. Das weiß er auch.

Nein, Frankreichs Präsident hat offenbar ein Anliegen. Er will der Nato eine Generaldebatte aufzwingen. Er will klären: Welchem Zweck dient das Bündnis? Und wem? Es scheint ihm politisch fragwürdig, dass zum Beispiel die Türkei (völkerrechtswidrig) in Nord-Syrien oder dem Irak einmarschieren und dann obendrein qua Artikel 5 die Nato-Partner zu Beistand und Unterstützung zwingen könnte. Das will er unbedingt verhindern. Weshalb es auch kein Zufall ist, dass Recep Tayyip Erdoğan den französischen Präsidenten persönlich angeht und beleidigt, dieser solle „erst einmal seinen eigenen Hirntod überprüfen“.

Dialog mit Russland

Frankreichs Präsident will auch die permanenten Forderungen der USA nach höheren europäischen Verteidigungsausgaben nicht mehr so einfach hinnehmen. Vor allem vor dem Hintergrund der einseitigen Entscheidungen der USA zum Truppenrückzug aus Syrien, mit der Folge, dass französische Soldaten plötzlich zwischen allen Fronten standen. USA und Nato sollten anerkennen, welche enormen Summen die Europäer in Wiederaufbau und nation-building nach militärischen Auseinandersetzungen investieren. Er weiß, dass das gleichbedeutend ist mit der Forderung, die Europäer müssten mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und sagt das deshalb auch gleich dazu.

Macrons immer wieder vorgetragenes Credo heißt Multilateralismus. Der US-Zugriff auf die NATO scheint ihm zu groß. Erst Recht, seit Donald Trump die Devise „America First“ in die Realität umsetzt. Dann muss Europa sich auf die eigenen Stärke konzentrieren, findet Macron. Das alles ist daher nicht allein auf die Nato bezogen, sondern Ausdruck genereller Politikvorstellungen. Das zeigt sich auch in Fragen der internationalen Zusammenarbeit und der Abrüstungspolitik. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Jens Stoltenberg stellte Macron gleich auch die rhetorische Frage, ob sich Europas Sicherheit verbessert habe, seit es keinen Dialog (mehr) mit Russland gäbe. Er zumindest glaube das nicht, und er habe deshalb Putin einen Brief geschrieben.

Russland sei Europa näher als China und die USA

Die Nato dürfe Putins Vorschlag zu einem Moratorium von Mittelstreckenraketen gerade nach dem Aufkündigen des INF-Vertrags nicht einfach brüsk zurückweisen. Es reiche nicht, wenn Frankreich und Deutschland gemeinsam das Ende dieses wichtigsten europäischen Rüstungsvertrags bedauerten. Man müsse dann auch willens sein, ein Äquivalent, einen Ersatz zu verhandeln. Natürlich bräuchte es „glaubwürdige, robuste und auf Gegenseitigkeit beruhende Überprüfungsmaßnahmen“ , aber verhandeln müsse man eben auch. Tunlichst auf Augenhöhe, besser aus der Position eigener Stärke.

Ob in der Frage des iranischen Atomprogramms oder der Situation im Irak, ob bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus oder eben der Rüstungskontrolle: Macron denkt, man müsse Russland anerkennen als das, was es ist: ein wichtiger Faktor der internationalen Politik. Ebenso wie die USA oder China. Als letztlich europäische Macht stehe Russland in manchen Fragen Europa dabei bisweilen näher, als die beiden anderen Großmächte.

Macrons Alleingänge

Die östlichen Nato-Mitglieder, besonders Polen und die baltischen Staaten, sind massiv verärgert. Sie halten Putins Moratoriumsvorschlag, wie seine Ukraine- und Krimpolitik, für unglaubwürdig. Zudem betrachten sie, wie Deutschland, die Nato als ihre zentrale Sicherheitsgarantie – im Prinzip gegen Russland.

Wie auch immer man Putins Politik und Macrons Einlassung vom „Hirntod“ bewertet, eines ist klar. Die Nato hat Diskussionsbedarf. Dringend und über grundsätzliche Fragen. Macron stellt die richtigen Fragen, aber er wäre mehr als gut beraten, diese nicht im Alleingang beantworten zu wollen. Wer gegen Alleingänge von anderen wettert, sollte sich auch selbst davor hüten.