Selenskyj und Trump beim Nato-Gipfel
Selenskyj und Trump beim Nato-Gipfel / picture alliance / SvenSimon-Press Service Of The P | Press Service Of The President Of Ukraine

Nato-Gipfel in Ankara Der verärgerte und der nette Trump

Der Nato-Gipfel zeigt ein widersprüchliches Bild: Donald Trump sorgt mit provokanten Auftritten für Schlagzeilen, doch hinter den Kulissen bleibt das Bündnis handlungsfähig. Während Europa erleichtert Trumps Bekenntnis zur Nato registriert, bleibt seine Unberechenbarkeit ein Faktor.

VON THOMAS URBAN am 9. Juli 2026 9 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

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Eigentlich wussten die Delegationen aus den 32 Mitgliederstaaten schon vor ihrem mit viel Pomp organisierten Gipfeltreffen, dass es gut ausgehen werde. Denn im Vorfeld war alles den normalen Gang der Dinge gegangen: Die Experten hatten sich über die strittigen Punkte geeinigt und eine Abschlusserklärung entworfen. Es war nicht zu erwarten, dass der wichtigste Mann der Veranstaltung, Donald Trump, all die Vereinbarungen und Formulierungen zunichte machen würde. Oder dass sein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dessen fernsehgerechte Choreographie vorab ebenfalls vereinbart wurde, erneut im Eklat enden würde wie im Februar des vergangenen Jahres

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Klaus Funke | Do., 9. Juli 2026 - 11:09

Die westliche Welt steuert mit aller Macht auf einen Krieg mit Russland zu. Und dies unter Missachtung aller Vernunft und aller Realitäten. Wie einst AH sagte: "Ich will meinen Krieg jetzt!" so auch der Westen, die USA und die NATO: Wir werden bis 2029 einen Krieg mit Russland haben... Die sibirischen Schätze locken. BlackRock erfüllt den Marx-Spruch i. Kapital "Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf Gefahr des Galgens." Und im Falle eines Sieges über Russland scheint dies zu gelten. Wie aber wird ein Krieg gegen Russland enden??? Mit der Auslöschung Europas - während die USA wieder den Abstauber machen. Wann endlich begreifen dies die Wahnsinnigen in Berlin, Paris und London?? Wir müssen schleunigst handeln - weg!!

Walter Bühler | Do., 9. Juli 2026 - 11:12

... hält den europäischen Zweig der NATO und die EU fest im Griff.

Auch für Herrn Urban, einen strenggläubigen Anhänger Selenskis, ist nur eines wichtig: Dass die Länder Europas (darunter sein Heimatland) trotz ihrer eigenen wirtschaftlichen Probleme weiterhin den Krieg Selenskis gegen Russland finanzieren müssen - koste es, was es wolle, und sei es der Staatsbankrott.

Die USA, die Türkei und die morgenländischen Monarchien sind da nüchterner und weniger zimperlich als die EU-Staaten: Sie wollen auch an dieser Geschichte einfach nur verdienen, und für die Türkei läuft es wirklich prima.

So wird nicht nur Russland, sondern auch die EU total geschwächt: Europa lässt sich in seiner Abhängigkeit von fremden Interessen freiwillig ins geopolitische Abseits führen.

Dorothee Sehrt-Irrek | Do., 9. Juli 2026 - 11:17

Ich lese später, jetzt ist Tour de France Time.
Sie trauen Europa keine Selbstverteidigung zu?
Die USA haben doch nur Angst, das 5. Rad am Wagen zu sein, weil sie so weit weg liegen?
Man unterschätze Trumps evtl. Bemühungen um Russland nicht und sei es über den Pol.
Die Erde könnte sich immer mehr ausbalancieren...?
Natürlich ist enge Zusammenarbeit mit Amerika interessant, aber nicht immer hilfreich.
Genauso eng darf es für Europa mit Russland sein und China ff. soweit technisch/global möglich bzw. sinnvoll..
China mag die USA sehr, denke ich mal.
Wenn Sie uns(Europa) auch beachten, dann dürfen wir uns auch geehrt fühlen?
Doppelmitgliedschaften für Brückenstaaten?
Aber sehr genau austariert z. B. in Bezug auf Rechte, Handel und Militär?
Xi Jinpings Tochter studiert in China?
Nordstream 2 sollte an Polen gehen statt weiterer Reparationszahlungen.
Allerdings nur mit Garantien für Europa.
Wenn die USA mittun wollen, sollen sie mit Russland verhandeln.
Die USA wird noch ungeheuer wachsen?

wenn vielleicht einmal unser Noch-Bundespräsident erforscht, dass es jetzt auch mal genug sein darf mit Reparationen?
Das meine ich immer mit "komplexer" Mathematik <-> Gegenrechnen
Die Bundesrepublik Deutschland zahlt auch viel über die EU.
Soweit ist Polen evtl. noch lange nicht, bleibt also Empfänger?
Souveränität Polens gegenüber Russland und Deutschland muss aber eben gewährleistet sein, auch des Baltikums.
Überhaupt, passe ich nicht besser nach "Ostpreussen"?
Nur mal wieder angefragt in die Runde...

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