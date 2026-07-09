Nato-Gipfel in Ankara - Der verärgerte und der nette Trump

Der Nato-Gipfel zeigt ein widersprüchliches Bild: Donald Trump sorgt mit provokanten Auftritten für Schlagzeilen, doch hinter den Kulissen bleibt das Bündnis handlungsfähig. Während Europa erleichtert Trumps Bekenntnis zur Nato registriert, bleibt seine Unberechenbarkeit ein Faktor.