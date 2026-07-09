- Der verärgerte und der nette Trump
Der Nato-Gipfel zeigt ein widersprüchliches Bild: Donald Trump sorgt mit provokanten Auftritten für Schlagzeilen, doch hinter den Kulissen bleibt das Bündnis handlungsfähig. Während Europa erleichtert Trumps Bekenntnis zur Nato registriert, bleibt seine Unberechenbarkeit ein Faktor.
Eigentlich wussten die Delegationen aus den 32 Mitgliederstaaten schon vor ihrem mit viel Pomp organisierten Gipfeltreffen, dass es gut ausgehen werde. Denn im Vorfeld war alles den normalen Gang der Dinge gegangen: Die Experten hatten sich über die strittigen Punkte geeinigt und eine Abschlusserklärung entworfen. Es war nicht zu erwarten, dass der wichtigste Mann der Veranstaltung, Donald Trump, all die Vereinbarungen und Formulierungen zunichte machen würde. Oder dass sein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dessen fernsehgerechte Choreographie vorab ebenfalls vereinbart wurde, erneut im Eklat enden würde wie im Februar des vergangenen Jahres.
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