Der Nato-Gipfel in Den Haag, der vom 24. bis zum 26. Juni stattfinden soll, ist das dritte Gipfeltreffen, zu dem der amerikanische Präsident Trump erwartet wird. Bei der Choreographie dieser Veranstaltung wird man versuchen, so wenig wie möglich dem Zufall zu überlassen. Denn in der Nato – und nicht nur dort – erinnert man sich noch gut an den skurrilen Auftritt Trumps auf dem Brüsseler Gipfel von 2017, der im damals gerade erst fertiggestellten neuen Nato-Hauptquartier stattfand.

Das Video, auf dem der amerikanische Präsident den Präsidenten Montenegros rüde aus dem Weg schubst, ging damals um die Welt. Und mit seiner Rede, die keinen Bezug zur Beistandspflicht des Nordatlantik-Vertrages enthielt, gelang es Trump, vor allem die osteuropäischen Verbündeten in Panik zu versetzen.