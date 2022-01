Warum antworten die USA und die Nato der russischen Regierung? Weil die russische Regierung zwei Vertragsentwürfe vorgelegt hat, von denen ein Vertrag mit den USA, der andere mit der Nato geschlossen werden soll. Freilich gibt es zwischen diesen aus russischer Sicht einen Unterschied. Am Ende sind nur die Gespräche mit den USA – der anderen Weltmacht – relevant. Damit sind die Ukraine, die derzeit im Mittelpunkt der Diskussionen steht, und die EU-Staaten vom weiteren formalen Prozess ausgeschlossen. Es wird über sie verhandelt, nicht mit ihnen. Die USA haben, wie Außenminister Blinken betonte, in mehr als hundert Abstimmungsrunden zwar Gespräche mit den EU-Staaten und der Ukraine geführt und die Antwortschreiben mit ihnen abgestimmt. Aber freilich macht es einen Unterschied, ob Regierungen ihre Interessen selbst vertreten können oder sich von anderen vertreten lassen müssen. Wenn die deutsche Außenministerin sagt, dass man weiterhin mit Russland reden müsse, dann gehört zum ganzen Bild, dass Russland mit ihr nicht sprechen will. Wenn sie sagt: „Wer redet, schießt nicht“, ist das mit Blick auf die russische Destabilisierungspolitik im postsowjetischen Raum falsch. Die russische Politik begreift das Militär als ein Instrument von Diplomatie.