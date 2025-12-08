- Ende der transatlantischen Gewissheiten
Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA unter Donald Trump stellt die Rolle der Nato infrage und blickt mit nüchternem Interessenrealismus auf Europa. Das Dokument ist weniger strategische Leitlinie als politisches Bekenntnis – und ein Warnsignal für die Zukunft des Westens.
Nationale Sicherheitsstrategien sind die nationalen Dachdokumente, aus denen sich alle anderen konzeptionellen Vorgaben in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ableiten. Einzelne strategische Richtlinien, Streitkräftekonzeptionen, Vorgaben zum Fähigkeitsprofil der Streitkräfte etwa folgen diesen Strategien. Sie machen Sicherheitspolitik transparent und geben Aufschluss über Interessen, Ziele und Prioritäten der jeweiligen Regierung. Aufmerksamkeit ist ihnen gewiss, und in den jeweiligen strategic communities werden sie gewissenhaft exegiert.
