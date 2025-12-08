Nationale Sicherheitsstrategie der USA - Ende der transatlantischen Gewissheiten

Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA unter Donald Trump stellt die Rolle der Nato infrage und blickt mit nüchternem Interessenrealismus auf Europa. Das Dokument ist weniger strategische Leitlinie als politisches Bekenntnis – und ein Warnsignal für die Zukunft des Westens.