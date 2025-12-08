Donald Trump
Nationale Sicherheitsstrategie der USA Ende der transatlantischen Gewissheiten

Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA unter Donald Trump stellt die Rolle der Nato infrage und blickt mit nüchternem Interessenrealismus auf Europa. Das Dokument ist weniger strategische Leitlinie als politisches Bekenntnis – und ein Warnsignal für die Zukunft des Westens.

VON ULRICH SCHLIE am 8. Dezember 2025 6 min

Ulrich Schlie ist Historiker und Henry-Kissinger-Professor für Sicherheits- und Strategieforschung an der Universität Bonn.

Nationale Sicherheitsstrategien sind die nationalen Dachdokumente, aus denen sich alle anderen konzeptionellen Vorgaben in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ableiten. Einzelne strategische Richtlinien, Streitkräftekonzeptionen, Vorgaben zum Fähigkeitsprofil der Streitkräfte etwa folgen diesen Strategien. Sie machen Sicherheitspolitik transparent und geben Aufschluss über Interessen, Ziele und Prioritäten der jeweiligen Regierung. Aufmerksamkeit ist ihnen gewiss, und in den jeweiligen strategic communities werden sie gewissenhaft exegiert.  

