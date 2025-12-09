Nationale Sicherheitsstrategie der USA - „Europa bleibt für die USA von entscheidender Bedeutung“

In Deutschland fehlinterpretiert man die Sicherheitsstrategie der USA als eine Scheidungsurkunde von Europa. Doch nicht nur die Beschwörung emotionaler Verbundenheit, sondern gerade die Kritik an europäischer Politik zeigt, dass das nicht stimmt.