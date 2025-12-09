Vance Trump Rubio
US-Präsident Donald Trump zwischen Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon

Nationale Sicherheitsstrategie der USA „Europa bleibt für die USA von entscheidender Bedeutung“

In Deutschland fehlinterpretiert man die Sicherheitsstrategie der USA als eine Scheidungsurkunde von Europa. Doch nicht nur die Beschwörung emotionaler Verbundenheit, sondern gerade die Kritik an europäischer Politik zeigt, dass das nicht stimmt.

VON FERDINAND KNAUSS am 9. Dezember 2025 9 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 



Hört und liest man die Reaktionen von deutschen Politikern und Journalisten auf die neue Nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten, so erscheint diese als ein Affront gegen Deutschland und Europa. Das Papier aus dem Weißen Haus „schreckt Deutschland auf“, fasst DPA zusammen, und zwar Regierung und Opposition gleichermaßen. 



