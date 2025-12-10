Flaggen
Flaggen der EU und der USA / picture alliance / Zoonar | Valerio Rosati

Europa im Niedergang? Amerikanische Brutalität stößt auf europäische Hilflosigkeit

Donald Trumps Herablassung mag abstoßend wirken. Aber Europas Niedergang ist durchaus real – und auch selbst verursacht durch die Schönwetterkonstruktion einer zunehmend dysfunktionalen EU. Eine grundlegende Reform wäre notwendig, ist aber unwahrscheinlich.

VON RONALD G. ASCH am 10. Dezember 2025 10 min

Portraet Ronald G. Asch

Autoreninfo

Ronald G. Asch hatte den Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Freiburg inne

So erreichen Sie Ronald G. Asch:

Wenn es einen Amerikaner gibt, den viele Europäer mit wahrer Begeisterung hassen, dann ist es Präsident Donald Trump. We really love to hate him, könnte man auf Englisch sagen. Er verkörpert alles, was wir Europäer oder zumindest die Gebildeten unter den hiesigen Verächtern der USA schon immer abstoßend fanden: geschmacklose Vulgarität, nackten Materialismus, maßlose Aufschneiderei und ein rüpelhaft rücksichtsloses Verhalten gegenüber vermeintlich Schwächeren, unabhängig davon, ob das Frauen sind, Angehörige von Minderheiten oder sogar – im Extremfall – versehrte Veteranen der amerikanischen Streitkräfte. 

