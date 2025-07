Antonia Colibasanu ist Analystin bei Geopolitical Futures und Dozentin an der rumänischen National Defence University mit Sitz in Bukarest.

Die Sommermonate bringen in Europa traditionell eine ruhigere See mit sich, die wiederum mehr Einwanderer über das Mittelmeer bringt. Einige Länder sind bereits wachsam. In diesem Jahr hat sich beispielsweise die Zahl der Ankünfte auf den vorgelagerten Inseln in Griechenland vervierfacht, was auf die neu eingerichtete Südroute von Libyen aus zurückzuführen ist. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 kamen mehr als 7000 Menschen an, verglichen mit etwa 1750 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Als Reaktion darauf warnten die griechischen Behörden vor einem „starken Anstieg der irregulären Ankünfte auf dem Seeweg aus Nordafrika“, und im Juli stimmte das griechische Parlament dafür, das Asylverfahren für Migranten, die auf dem Seeweg aus Nordafrika ankommen, für drei Monate auszusetzen.

Auch in mehreren anderen Ländern ist ein Anstieg zu verzeichnen. Entscheidend ist, dass der wachsende Zustrom nicht nur auf ruhigere Gewässer zurückzuführen ist, sondern auch auf mehrere einander überschneidende Faktoren, von denen einige den langfristigen strukturellen Druck widerspiegeln, dem der Nahe Osten und Nordafrika ausgesetzt sind.

Gewalt in der Sahelzone, Instabilität in Syrien

Neue und alte Konflikte sind nach wie vor eine der Hauptursachen für Migration. Der im Jahr 2023 ausgebrochene Krieg im Sudan hat Millionen von Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Die anhaltende Gewalt in der Sahelzone, die permanente Instabilität in Syrien und die sich verschlechternden Sicherheitsbedingungen unter der Taliban-Herrschaft in Afghanistan treiben die Menschen ebenfalls weiter nach Europa. Selbst Regionen, in denen es keine Konflikte gibt, sind zu wichtigen Ausgangspunkten geworden.

Der Osten Libyens beispielsweise ist nach wie vor instabil und wird kaum regiert, sodass Schmugglernetzwerke frei operieren können. Infolgedessen ist Libyen zu einem wichtigen Ausgangspunkt für Boote auf dem Weg nach Südeuropa geworden. Viele der Menschen, die in Griechenland – insbesondere auf den Inseln Kreta und Gavdos – ankommen, sind Flüchtlinge aus kriegsgeplagten Ländern.

Der starke wirtschaftliche Niedergang ist eine weitere wichtige Ursache für den Anstieg der Migration. Tunesien befindet sich in einer Finanzkrise mit galoppierender Inflation und steigender Arbeitslosigkeit, die Tunesier und afrikanische Migranten aus Ländern südlich der Sahara dazu veranlasst hat, die gefährliche Überfahrt nach Europa zu wagen. Ein ähnliches wirtschaftliches Unbehagen ist im Libanon und in der Türkei zu beobachten, wo der Zusammenbruch der Währungen und die angespannte Lage der öffentlichen Dienste die Lebensqualität beeinträchtigt und die Abwanderung verstärkt hat.

In Westafrika hat der Mangel an Möglichkeiten – verschärft durch die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und anhaltende Probleme bei der Regierungsführung – viele junge Menschen aus Ländern wie dem Senegal, Mali und der Elfenbeinküste dazu veranlasst, die gefährliche Reise über den Atlantik nach Spanien anzutreten. Dieser wirtschaftliche Druck nährt das, was Experten als „gemischte Migration“ bezeichnen: Bewegungen, die Menschen umfassen, die vor Verfolgung fliehen und solche, die eine bessere wirtschaftliche Zukunft suchen.

Extreme Hitze und Ernteausfälle

Auch die Umweltzerstörung spielt eine immer größere Rolle bei der Migration. Im gesamten Nahen Osten und in Afrika haben anhaltende Dürren, extreme Hitze und Ernteausfälle die Lebensgrundlage und die Ernährungssicherheit in ländlichen Gebieten untergraben. In vielen Fällen zwingt die klimabedingte Not die Menschen dazu, zunächst ins Landesinnere, dann in die Städte und schließlich ins Ausland zu migrieren.

In der Sahelzone, die aufgrund bewaffneter Konflikte und schwacher Regierungsführung ohnehin schon unbeständig ist, verschärft sich der Wettbewerb um Ressourcen, da der Klimawandel Land und Wasser knapper werden lässt. Dieses Zusammentreffen von Krisen – Krieg, wirtschaftlicher Zusammenbruch und ökologische Verschlechterung – hat die Voraussetzungen für Massenmigration geschaffen.

Der aufkommende Migrationsdruck – und die damit verbundenen politischen Unzufriedenheiten – zwangen die Europäische Union, präventiv zu handeln. Im Jahr 2024 verabschiedete sie ein bahnbrechendes Abkommen, den neuen „Pakt zu Migration und Asyl“, dessen Ziel es ist, ein besseres Gleichgewicht zwischen Verantwortung und Solidarität herzustellen und sicherzustellen, dass kein einzelnes Land eine unverhältnismäßige Last trägt. Der Pakt enthält auch Regelungen, die darauf abzielen, die Asylverfahren insbesondere an den Außengrenzen der EU zu straffen, die Rückführung von Personen, die als nicht schutzwürdig eingestuft werden, zu beschleunigen und die Zusammenarbeit mit Drittländern auszubauen, um die Migrationsströme besser zu steuern.

Ein wesentliches Merkmal ist ein neuer Solidaritätsmechanismus, der es den Mitgliedstaaten ermöglicht, entweder durch die Aufnahme umgesiedelter Asylbewerber oder durch finanzielle und operative Unterstützung einen Beitrag zu leisten. Das Abkommen tritt jedoch erst 2026 in Kraft, sodass sich die Mitgliedstaaten effektiv absichern und einen Mix aus Krisenreaktionsstrategien zur Bewältigung der Migrationsströme entwickeln können. Die Art und Weise, wie sie jetzt vorgehen, wird jedoch wahrscheinlich beeinflussen, wie der Pakt nächstes Jahr umgesetzt wird.

Griechenland setzt Asylverfahren aus

Die Entscheidung Griechenlands, das Asylverfahren für Migranten, die auf dem Seeweg aus Nordafrika ankommen, für drei Monate auszusetzen, ist ein typisches Beispiel. Die vom griechischen Parlament mit 177 zu 74 Stimmen gebilligte Notmaßnahme wurde als Reaktion auf die dramatische Zunahme der Anlandungen auf Kreta und anderen südlichen Inseln begründet. Premierminister Kyriakos Mitsotakis verteidigte die Aussetzung als „schwierig, aber absolut notwendig“, um den Zustrom an einer der südlichsten Grenzen Europas zu steuern.

Im Rahmen dieser Politik sind die griechischen Behörden befugt, ankommende Flüchtlinge zurückzuschicken, ohne ein Asylverfahren einzuleiten – eine scharfe Abweichung von etablierten EU-Normen und die offenkundigste Form der Abschreckung, die ein EU-Mitgliedstaat seit Jahren eingeführt hat. Der Schritt folgt einem breiteren Trend: Nach relativ niedrigen Einreisezahlen nach 2016 verzeichnete Griechenland im Jahr 2023 insgesamt 48.721 irreguläre Einreisen (ein Anstieg von fast 160 Prozent gegenüber dem Vorjahr) und im Jahr 2024 mehr als 60.000. Das Entstehen einer neuen Route von Libyen nach Kreta hat die Krise verschärft.

Griechenland hat seitdem Marineschiffe in der Nähe der libyschen Küste stationiert und Pläne für eine spezielle Aufnahmeeinrichtung auf Kreta angekündigt – trotz des Widerstands vor Ort. Menschenrechtsorganisationen und internationale Gremien, darunter der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, haben die Politik als rechtswidrig und diskriminierend scharf kritisiert und darauf hingewiesen, dass sie gegen das Recht auf Asyl verstößt. Griechische Beamte entgegnen, dass es sich um eine vorübergehende und gezielte Maßnahme handelt, und machen auf die Belastung der Rettungs- und Aufnahmeoperationen aufmerksam. In jedem Fall hat dieser Vorfall die Debatte in ganz Europa über die Grenzen einseitiger nationaler Maßnahmen verschärft.

Italien ruft den „Migrationsnotstand“ aus

Italien hat ähnlich harte Maßnahmen ergriffen, ohne jedoch das Asylrecht formell auszusetzen. Eine wichtige Initiative, die im Jahr 2023 gestartet wurde, war ein Abkommen mit Albanien über die Aufnahme von bis zu 3000 alleinreisendenden männlichen Asylbewerbern in Offshore-Zentren auf albanischem Gebiet. Obwohl die Zentren unter italienischer Gerichtsbarkeit betrieben werden, stieß das Vorhaben auf zahlreiche rechtliche Hürden. Italienische Gerichte erklärten Ende 2024 Teile der Regelung für rechtswidrig, und der Fall wurde seitdem an den Europäischen Gerichtshof verwiesen. Trotz der rechtlichen Rückschläge und der Tatsache, dass die Zentren nicht ausreichend genutzt werden, besteht die italienische Regierung darauf, den Plan fortzusetzen.

Im Inland rief Italien 2023 den „Migrationsnotstand“ aus, nachdem 157.600 Menschen auf dem Seeweg angekommen waren – der höchste Stand seit 2016. Die daraufhin ergriffenen Durchsetzungsmaßnahmen, darunter Rückführungsabkommen und eine verstärkte Überwachung des Seeverkehrs, trugen dazu bei, die Ankünfte 2024 um fast 60 Prozent zu senken. Dennoch haben die saisonalen Anstiege im Jahr 2025 die Nachhaltigkeit dieser Erfolge auf die Probe gestellt.

Die Regierung ist auch hart gegen humanitäre Nichtregierungsorganisationen vorgegangen, indem sie mehrere Rettungseinsätze eingeschränkt und weit entfernte Ausschiffungshäfen zugewiesen hat. Zwischen Anfang 2023 und Ende 2024 hielten die italienischen Behörden Dutzende von Rettungsschiffen fest und verhängten ein Flugverbot für NGOs. In der Zwischenzeit unterstützt Rom weiterhin die libysche Küstenwache und hat sich auf EU-Ebene für Abkommen mit Tunesien eingesetzt, um die Migration trotz Menschenrechtsbedenken einzudämmen.

Spanien reagiert mit strengem Grenzregime

Spanien, das die Migration über die Landgrenzen in Ceuta und Melilla sowie über die Seewege zu den Kanarischen Inseln steuert, hat darauf mit einer verstärkten externen Zusammenarbeit und einer Verteilung der ankommenden Migranten auf das gesamte spanische Staatsgebiet reagiert. Im Jahr 2023 verzeichnete Spanien 56.800 irreguläre Ankünfte, ein Anstieg von 82 Prozent gegenüber 2022, wobei fast 40.000 davon auf den Kanarischen Inseln ankamen. Diese Zahl stieg 2024 erneut an, was zu logistischen Problemen und politischen Spannungen zwischen der Zentralregierung und den regionalen Behörden führte.

Die Strategie Madrids konzentriert sich auf Diplomatie und Lastenteilung. Abkommen mit Senegal, Mauretanien und Marokko haben gemeinsame Patrouillen und Rückführungsmaßnahmen ermöglicht, wobei die EU-Grenzschutzagentur Frontex entlang der westafrikanischen Routen Unterstützung leistet. Diese Bemühungen waren bereits einigermaßen erfolgreich: In der ersten Jahreshälfte 2025 sind die irregulären Einreisen im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2024 um rund 31 Prozent zurückgegangen.

Spanien hat zwar nicht wie Griechenland das Asylrecht ausgesetzt, setzt aber ein strenges Grenzregime durch. Die Praxis der „devoluciones en caliente“ – der sofortigen Rückführung an den Grenzzäunen von Ceuta und Melilla – wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von 2015 fortgesetzt. Die spanische Anerkennungsquote für Asylanträge lag 2024 bei nur 18,5 Prozent und war damit die niedrigste in der EU. Spanien hat jedoch auch im eigenen Land einen humanitären Ansatz verfolgt und Ende 2024 einen Plan zur Legalisierung von jährlich etwa 300.000 Migranten ohne Papiere für drei Jahre angekündigt. Diese Kombination aus strenger externer Kontrolle und interner Integration unterscheidet Spaniens Ansatz von dem anderer südlicher Mitgliedstaaten.

Malta schließt Häfen für Asylsuchende

Malta hat eine der restriktivsten Haltungen innerhalb der EU eingenommen und seine Häfen für Asylsuchende praktisch geschlossen. Im Jahr 2024 landeten insgesamt nur 238 Migranten auf Malta – so wenige wie selten zuvor. Dies ist auf eine inoffizielle Politik zurückzuführen, die darauf abzielt, Rettungen zu verhindern und die Verantwortung auf die Nachbarländer abzuwälzen. Es wurden zahlreiche Fälle dokumentiert, in denen die maltesischen Behörden nicht auf Notrufe in ihrer Such- und Rettungszone reagierten und sich stattdessen auf NGO-Schiffe oder italienische Interventionen verließen. Nichtregierungsorganisationen und EU-Partner haben Maltas Strategie als De-facto-„Zurückdrängung“ durch Untätigkeit kritisiert. Obwohl es kein Gesetz gibt, das formell eine Aussetzung des Asylrechts vorsieht, hat Malta mit seiner Taktik – Nichtrettung, Koordination mit der libyschen Küstenwache und strategisches Ausweichen – seine Grenzen effektiv abgeriegelt.

Im Inland setzt Malta eine strenge Inhaftierungspolitik für die wenigen eintreffenden Flüchtlinge durch, die wegen der schlechten Bedingungen und der langen Haftdauer in der Kritik stehen. Während dieser Ansatz die politischen Auswirkungen im eigenen Land minimiert hat, hat er den Druck auf Italien und andere Nachbarn erhöht und ernste Fragen über Maltas Einhaltung der internationalen See- und Asylverpflichtungen aufgeworfen.

Wer folgt dem Beispiel?

Obwohl noch kein anderer EU-Mitgliedstaat eine formale Aussetzung des Asylrechts nach griechischem Vorbild beschlossen hat, gehen viele Länder zu einer restriktiveren Politik über. In Mittel- und Osteuropa haben Ungarn und Polen den Zugang zu Asyl durch rechtliche und physische Barrieren lange blockiert. In Nordeuropa hat Dänemark ein Gesetz verabschiedet, das die Bearbeitung von Asylanträgen in Drittländern erlaubt und sich damit an Italiens Albanien-Modell orientiert.

Auch an den östlichen und südöstlichen Grenzen der EU sind Pushbacks üblich geworden, wobei Länder wie Kroatien und Litauen illegale Sammelrückführungen durchführen. Diese Taktiken spiegeln die allgemeine Bereitschaft wider, sich über die EU-Asylnormen hinwegzusetzen, wenn die nationalen Regierungen dies für politisch notwendig erachten.

Die dreimonatige Aussetzung des Asylverfahrens in Griechenland ist die bisher deutlichste und formellste Infragestellung des EU-Asylrahmens, aber sie ist Teil eines umfassenderen Trends zu einer immer härteren nationalen Politik. Italiens Offshore-Bearbeitung, Spaniens Eindämmungspartnerschaften und Maltas stille Abschreckung spiegeln alle eine gemeinsame strategische Veränderung wider: die Abschreckung von Neuankömmlingen durch die Einschränkung des Zugangs zu Schutz. Es bleibt abzuwarten, ob es sich bei diesen Maßnahmen um ein vorübergehendes Krisenmanagement oder um die neue Normalität der EU-Migrationspolitik handelt, zumal sich die Europäische Union auf die Umsetzung des Pakts zu Migration und Asyl im Jahr 2026 vorbereitet.

Der Geist des EU-Migrationspakts

Noch wichtiger ist die Frage, ob die einseitigen und oft restriktiven Maßnahmen Griechenlands, Italiens und anderer Länder mit dem Geist des Pakts übereinstimmen oder ob sie ihn untergraben. Die Entscheidung Griechenlands, das Asylverfahren für Migranten, die auf dem Seeweg aus Nordafrika ankommen, auszusetzen, hat Kritik von Rechtsexperten und EU-Beamten hervorgerufen, die argumentieren, dass dies gegen geltendes EU-Recht verstößt, welches eine individuelle Prüfung von Asylanträgen vorschreibt. Obwohl der Pakt in Krisenzeiten eine begrenzte Flexibilität zulässt, erlaubt er keine generellen Aussetzungen. Griechische Beamte verteidigen den Schritt als eine Notlösung für den überwältigenden Druck und verweisen auf das Fehlen von Solidaritätsmechanismen im derzeitigen System.

Italiens Abkommen mit Albanien über die externe Bearbeitung von Asylanträgen steht ebenfalls auf dem Prüfstand. Das EU-Recht verbietet die externe Bearbeitung von Asylanträgen nicht gänzlich, verlangt aber von Drittländern die Einhaltung bestimmter Menschenrechtsstandards, die Albanien möglicherweise nicht vollständig erfüllt. Italiens Ansatz spiegelt zwar die Absicht des Paktes wider, die Verfahren zu beschleunigen und den Druck auf die Grenzstaaten zu verringern, doch birgt sein einseitiger Charakter Risiken für den Zusammenhalt des EU-Systems. Das anstehende Urteil des Europäischen Gerichtshofs könnte darüber entscheiden, ob eine solche Auslagerung mit dem EU-Recht vereinbar ist.

Was die Grenzkontrollen anbelangt, so spiegeln die nationalen Maßnahmen jedoch häufig die Ziele des Pakts wider. Die Ausweitung der griechischen Grenzzäune und die Zusammenarbeit Italiens mit libyschen Patrouillen stehen im Einklang mit dem Schwerpunkt des Pakts auf der Reduzierung der irregulären Einreise. Selbst die umstrittene Rettungspolitik Maltas unterstreicht, warum der Solidaritätsmechanismus des Pakts so wichtig ist: Ohne gemeinsame Verantwortung werden sich die Länder abschotten.

Die größte Herausforderung ist die Solidarität selbst. Während der Pakt die Mitgliedstaaten verpflichtet, diejenigen zu unterstützen, die unter Druck stehen – entweder durch die Aufnahme von Asylbewerbern oder durch finanzielle Beiträge –, verlassen sich viele Länder immer noch auf einseitige oder bilaterale Lösungen. Ungarn und Polen lehnten den Pakt rundheraus ab, und bis Ende 2024 hatte mehr als die Hälfte der EU-Mitglieder noch keine Umsetzungspläne vorgelegt. Ohne eine umfassende Beteiligung könnte der Pakt untergraben werden, bevor er überhaupt in Kraft tritt.

Letztendlich spiegeln die derzeitigen nationalen Maßnahmen vielleicht eher ein System im Übergang wider, als dass sie eine völlige Missachtung darstellen. Doch je länger diese Ad-hoc-Ansätze andauern, desto schwieriger wird es für die EU, ihr Versprechen einer gemeinsamen Migrationspolitik einzulösen.

