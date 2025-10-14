- Wie geht es weiter im Nahostkonflikt?
Ein erster Waffenstillstand hält, die Geiseln wurden freigelassen und Israel zieht Truppen ab. Doch der Trump-Plan für Nahost steckt voller ungelöster Fragen. Tritt der Konflikt schon bald in eine neue Phase ein?
Die erste Phase des Trump-Plans für ein Ende des Krieges in Gaza befindet sich in vollem Gange. Ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas ist in Kraft, israelische Truppen haben sich aus Teilen des Gazastreifens zurückgezogen, und die meisten Geiseln und Gefangenen sind ausgetauscht. Ob die anderen Punkte des Plans verwirklicht werden, ist hingegen noch vollkommen unklar, da Trump und seine Verhandler Steve Witkoff und Jared Kushner zuerst eine Einigung in groben Zügen erreicht und die Klärung der Details auf später verschoben haben. Deshalb stellt sich nun die Frage, ob die Geschehnisse im Nahen Osten auf ein Ende des Gaza-Kriegs oder lediglich auf eine neue Phase in dem Konflikt hindeuten, der am 7. Oktober 2023 begann.
Für einen Erfolg des Trump-Plans spricht vor allem, dass seine erste Phase trotz aller Widrigkeiten ohne Probleme angelaufen ist, und der Waffenstillstand bisher eingehalten wird. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass der US-Präsident zum ersten Mal seine ganze Autorität aufgewendet hat, um Benjamin Netanyahu zu teils schmerzlichen Zugeständnissen zu bewegen. Obwohl der Trump-Plan die israelische Seite klar bevorteilt, dürfte es dem israelischen Ministerpräsidenten sehr schwergefallen sein, sein Militär inmitten einer Offensive aus Gaza-Stadt zurückzurufen. Diese hätte die Hamas weiter geschwächt, und die israelische Regierung wäre ihrem erklärten Ziel etwas nähergekommen, die Organisation vollständig auszuschalten.
