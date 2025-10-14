Gaza
Lager aus Gaza-Stadt geflohener Palästinenser in Khan Yunis / picture alliance

Trumps Friedensplan und seine Folgen Wie geht es weiter im Nahostkonflikt?

Ein erster Waffenstillstand hält, die Geiseln wurden freigelassen und Israel zieht Truppen ab. Doch der Trump-Plan für Nahost steckt voller ungelöster Fragen. Tritt der Konflikt schon bald in eine neue Phase ein?

VON GUIDO STEINBERG am 14. Oktober 2025 6 min

Autoreninfo

Dr. Guido Steinberg ist Islamwissenschaftler und forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zum Nahen Osten, Islamismus und islamistischem Terrorismus.

 

 

So erreichen Sie Guido Steinberg:

Zur Artikelübersicht

Die erste Phase des Trump-Plans für ein Ende des Krieges in Gaza befindet sich in vollem Gange. Ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas ist in Kraft, israelische Truppen haben sich aus Teilen des Gazastreifens zurückgezogen, und die meisten Geiseln und Gefangenen sind ausgetauscht. Ob die anderen Punkte des Plans verwirklicht werden, ist hingegen noch vollkommen unklar, da Trump und seine Verhandler Steve Witkoff und Jared Kushner zuerst eine Einigung in groben Zügen erreicht und die Klärung der Details auf später verschoben haben. Deshalb stellt sich nun die Frage, ob die Geschehnisse im Nahen Osten auf ein Ende des Gaza-Kriegs oder lediglich auf eine neue Phase in dem Konflikt hindeuten, der am 7. Oktober 2023 begann.

Für einen Erfolg des Trump-Plans spricht vor allem, dass seine erste Phase trotz aller Widrigkeiten ohne Probleme angelaufen ist, und der Waffenstillstand bisher eingehalten wird. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass der US-Präsident zum ersten Mal seine ganze Autorität aufgewendet hat, um Benjamin Netanyahu zu teils schmerzlichen Zugeständnissen zu bewegen. Obwohl der Trump-Plan die israelische Seite klar bevorteilt, dürfte es dem israelischen Ministerpräsidenten sehr schwergefallen sein, sein Militär inmitten einer Offensive aus Gaza-Stadt zurückzurufen. Diese hätte die Hamas weiter geschwächt, und die israelische Regierung wäre ihrem erklärten Ziel etwas nähergekommen, die Organisation vollständig auszuschalten.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Stefan | Di., 14. Oktober 2025 - 16:55

Schauen wir erst mal, ob die Hamas sich entwaffnen lassen wird.
In Deutschland zumindest haben noch Hamasanhänger demonstriert und die Intifada gefordert.
Da will dann Friedrich Merz obendrein noch Wohnungsbau für diese Leute fördern und offenbar finanzieren.
Am Katzentisch sitzen, aber sich mit Geld-Versprechen ins Rampenlicht drücken.
Geht's noch ???
Genauso wie Macron, dem zu Hause die Hütte brennt, große Sprüche klopfen.
Warten wir mal ab, ob nicht erneut doch der Tunnelbau in Gaza finanziert wird, man weiß es hierzulande offensichtlich nicht so genau.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.