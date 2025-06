Hilal Khashan ist Professor für Politische Wissenschaften an der American University in Beirut und Autor bei Geopolitical Futures .

Seit seiner Gründung im Jahr 1948 ist sich Israel seiner prekären Sicherheitslage bewusst, die auf seine geringe geografische Größe und das feindliche regionale Umfeld zurückzuführen ist. Neben dem Aufbau kompetenter Verteidigungskräfte, die in der Lage sind, an mehreren Fronten zu kämpfen, hat das Land daher in die Entwicklung eines erstklassigen Nachrichtendienstes investiert, der seine größten Sicherheitsprobleme zu beseitigen versucht. Die laufende israelische Kampagne gegen den Iran, die den Codenamen „Rising Lion“ trägt, zeigt, dass der Iran – der sich ständig mit seinen technologischen Errungenschaften, seiner Cyber- und militärischen Intelligenz und seiner Informationsanalyse brüstet – nicht nur die israelische Offensive nicht voraussehen konnte, sondern auch nicht in der Lage war, den israelischen Geheimdienst Mossad daran zu hindern, tief ins Land einzudringen.

Seit den 1950er Jahren gehen die Iraner davon aus, dass die USA ein Interesse daran haben, den Iran als Puffer zwischen dem Westen und der ehemaligen Sowjetunion zu erhalten. Diese Auffassung hielt auch nach der islamischen Revolution von 1979 an. Mit dem Aufstieg Chinas zu einer globalen Wirtschafts- und Militärmacht glaubten die Iraner, dass die USA sie immer noch brauchten, um zu verhindern, dass Peking in den ölreichen Persischen Golf vordringt. So präsentierte sich Teheran als Friedensstifter, während es gleichzeitig arabische schiitische Milizen unterstützte, um seine subversiven regionalen Kriege zu führen. Seit den 1980er Jahren hat die iranische Politik darauf abgezielt, eine direkte militärische Konfrontation mit Israel zu vermeiden, da sie glaubte, dass ein Krieg auf ihrem Territorium zu einem demütigenden Ergebnis führen könnte. Nach der Zerstörung der sogenannten iranischen Widerstandsachse sah sich das Land jedoch schließlich in einem direkten Kampf mit Israel konfrontiert. Diese Konfrontation könnte schwerwiegende Folgen nicht nur für das Überleben des islamischen Regimes im Iran, sondern auch für die territoriale Integrität des Landes haben.

Der Angriff ähnelt früheren israelischen Operationen

Israels Angriff auf den Iran in der vergangenen Woche ähnelte in mancher Hinsicht früheren israelischen Operationen, die sich stark auf Geheimdienstinformationen, Spionage und Desinformation stützten. Im Jahr 1954 organisierte Israel eine Operation unter falscher Flagge, die sich gegen zivile Interessen der USA und Großbritanniens in Ägypten richtete und als „Lavon-Affäre“ bekannt wurde. Das Ziel dieses unglücklichen Komplotts war es, Großbritannien davon abzuhalten, Truppen aus dem Suezkanalgebiet zu evakuieren, und die sich anbahnenden Beziehungen zwischen den USA und Ägypten zu untergraben. 1962 startete Israel die Operation Damokles, die darauf abzielte, die Entwicklung des ägyptischen Raketenprogramms zu behindern, das von ehemaligen deutschen Nazi-Wissenschaftlern geleitet wurde. Sechs der Wissenschaftler wurden eliminiert, und die anderen verließen das Programm, was zu dessen Abbruch führte.

Wenige Tage vor Beginn des Sechstagekriegs 1967 gaben die USA Israel grünes Licht für den Krieg, obwohl sie einem Besuch des ägyptischen Vizepräsidenten Zakaria Mohieddin in Washington zugestimmt hatten, der angeblich der Entschärfung der Krise und der Vermeidung eines Konflikts dienen sollte. Beamte des US-Außenministeriums teilten dem jordanischen König Hussein mit, dass Israel den Krieg am 5. Juni beginnen würde. Er informierte den ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser, der die Warnung zurückwies. Daher waren die ägyptischen Radargeräte ausgeschaltet, als die erste Welle israelischer Jets ägyptische Luftstützpunkte angriff.

Bevor Israel im vergangenen Herbst seine Kampagne gegen die Hisbollah startete, führte es die Operation „Grim Beeper“ durch, bei der Sprengstoff in Tausenden von Pagern und Funkgeräten von Hisbollah-Mitgliedern versteckt wurde. Tage später wurde Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah zusammen mit vielen hochrangigen Militärs getötet. Nasrallahs Nachfolger, Hashem Safieddine, wurde im darauf folgenden Monat getötet, wodurch die gesamte politische und militärische Führung der Hisbollah vor dem israelischen Vorstoß in den Südlibanon dezimiert wurde.

Stillschweigende Unterstützung für Israels Entscheidung

In den Wochen vor dem israelischen Angriff in der vergangenen Woche gab es Anzeichen dafür, dass es unwahrscheinlich war, einen Angriff auf den Iran zu starten, ohne grünes Licht aus Washington zu erhalten. Es schien unwahrscheinlich, dass Präsident Donald Trump einen Angriff absegnen würde, da ein Atomabkommen mit dem Iran in greifbare Nähe gerückt war. In Israel war viel davon die Rede, dass sich das Zeitfenster für einen Präventivschlag gegen den Iran schließe, und die Iraner glaubten, dass ein Schlag nicht vor der sechsten Verhandlungsrunde mit den USA, die für den 15. Juni in Maskat angesetzt ist, stattfinden würde.

Der israelische Sicherheitsapparat ging jedoch davon aus, dass der Iran im eigenen Land schwächer denn je war. Israel bereitete daher einen umfassenden Plan vor, um iranische Atomanlagen und ballistische Raketendepots anzugreifen. Berichten zufolge verzögerte sich der Plan aufgrund von Einwänden von Trump, der den Verhandlungen mit Teheran eine Chance geben wollte. Die Iraner glaubten, dass Trump eine israelische Operation nicht genehmigen würde. US-Beamte sagten damals, dass ein solcher Schlag zu einem Bruch zwischen der Netanjahu-Regierung und der Trump-Administration führen würde. Trump selbst sagte, ein israelischer Schlag gegen den Iran sei möglich, stehe aber nicht unmittelbar bevor.

Diese Äußerungen werden inzwischen als Teil einer Desinformationskampagne betrachtet. Der US-Nahostbeauftragte Steve Witkoff warnte hochrangige Republikaner im Senat, dass der Iran einen Großangriff starten könnte, der viele Opfer fordern würde, wenn Israel seine Atomanlagen bombardieren würde. Nach Schätzungen der US-Geheimdienste verfügt der Iran über etwa 2000 ballistische Raketen, die 900 Kilogramm schwere Sprengköpfe tragen können.

Um das Überraschungsmoment zu erhöhen, berichteten israelische Medien, dass der Generalstabschef des Militärs, Eyal Zamir, und der Befehlshaber der Luftwaffe, Tomer Bar, Premierminister Benjamin Netanjahu darüber informiert hätten, dass Israel dem Iran im Falle eines direkten Krieges nicht allein entgegentreten könne. Israel hat große Anstrengungen unternommen, um die Planung dieses Angriffs bis zu seinem Start geheim zu halten und streng zu kontrollieren. In der Sitzung, in der das israelische Sicherheitskabinett den Angriff genehmigte, soll es um den Krieg in Gaza gegangen sein. Die Trump-Administration hat sich nicht offiziell zu der Operation geäußert, aber ihre Entscheidung, nicht unbedingt benötigtes US-Personal aus dem Golf und dem Irak abzuziehen, und die Erklärungen hoher Beamter in Washington über die Bereitschaft, die USA und Israel zu verteidigen, haben eine stillschweigende Unterstützung für Israels Entscheidung angedeutet. Trump hoffte wahrscheinlich, dass der Schlag Teheran dazu bewegen würde, seiner Forderung nachzukommen, sein Nuklearprogramm und sein Programm für ballistische Raketen abzubauen.

Das Ziel war nicht die iranische Bevölkerung oder die Infrastruktur, sondern das Atomprogramm

Als klar wurde, dass Israel angreifen würde, trafen sich die Befehlshaber der iranischen Luftwaffe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden in einer befestigten unterirdischen Anlage, um eine Reaktion zu koordinieren. Israel kannte das Notfallprotokoll und den Standort der Anlage und zerstörte sie. Die Opfer gehörten zu den mehr als 20 iranischen Befehlshabern, die beim Eröffnungsangriff auf die Kommando- und Kontrollstrukturen des Militärs angegriffen wurden. Ein weiteres Hauptziel waren iranische Luftabwehrsysteme und Radare, die der israelische Geheimdienst identifiziert hatte. Die israelische Luftwaffe traf die meisten von ihnen im Erstschlag und konnte so praktisch unbehelligt im iranischen Luftraum operieren. Die folgenden Angriffe trafen die iranischen Atomanlagen, die Anlagen für ballistische Raketen und die militärische Infrastruktur. Sie richteten sich gegen die Entscheidungshierarchie und den IRGC. Etwa 14 Atomwissenschaftler wurden getötet, was darauf hindeutet, dass das Ziel nicht die iranische Bevölkerung oder die Infrastruktur waren, sondern dass es das iranische Atomprogramm war.

Gleichzeitig führte der Mossad eine Reihe von verdeckten Sabotageaktionen tief im Inneren des Irans durch, um die Luftabwehr und die Abschussrampen für ballistische Raketen zu zerstören. An dem Eröffnungsschlag waren Hunderte von Mossad-Agenten sowohl im Iran als auch in der Zentrale beteiligt, darunter eine Sondereinheit iranischer Agenten, die für den israelischen Geheimdienst arbeiten. In Zentraliran positionierten Mossad-Kommandoeinheiten Lenkwaffensysteme auf offenem Gelände in der Nähe iranischer Boden-Luft-Raketenabschussrampen. In einem anderen Teil des Irans verlegte der Mossad heimlich fortschrittliche Waffensysteme und Technologien, die in Fahrzeugen versteckt waren. Bei Beginn des israelischen Angriffs wurden sie von den Agenten abgefeuert und zerstörten iranische Luftabwehrziele. Der Mossad unterhielt auch eine Basis für Angriffsdrohnen im Iran und nutzte Drohnen, die lange vor der Operation eingeschmuggelt wurden, um ballistische Raketen zu zerstören.

Die Israelis bestanden darauf, dass jedes Nuklearabkommen die vollständige Demontage der iranischen Nuklearinfrastruktur (einschließlich der Zentrifugen und des Schwerwasserreaktors), die Einstellung der Entwicklung von Atomsprengköpfen und die vollständige Beseitigung der iranischen Bestände an angereichertem Uran beinhaltet. Mit seinem Angriff auf den Iran versucht Netanjahu, sich als historischer israelischer Held zu etablieren, der die langfristige Existenz des jüdischen Staates gesichert und eine Zweistaatenlösung endgültig verhindert hat. Sein Ziel ist es, den letzten verbliebenen Staat zu Fall zu bringen, der der Normalisierung der Beziehungen zu den Regierungen der Region entgegensteht. Er möchte eine Normalisierung zu israelischen Bedingungen durchsetzen und diese auf den Libanon, Syrien, Irak und Jemen ausdehnen. Dazu muss das iranische Regime unterminiert werden. Netanjahu hat sogar dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew versprochen, die iranische Provinz Ost-Aserbaidschan an das Mutterland zurückzugeben.

Das iranische Regime hat seine Verbündeten verloren

Die Neutralisierung der Brennstoffanreicherungsanlage in Fordow ist für die Zerschlagung des iranischen Atomprogramms von entscheidender Bedeutung, aber die Anlage liegt 90 Meter unter der Erde. Netanjahu möchte Trump davon überzeugen, bei einem Angriff auf Fordow schwere US-Bomber einzusetzen, da Israel nicht über eigene Bomber verfügt. Trump wird wahrscheinlich die US-Luftwaffe für die Verwirklichung dieses Ziels einsetzen.

Für den Iran ist die Forderung, die Urananreicherung einzustellen und das Atomprogramm abzubauen, kein Anlass zum Handeln. Würden die Ayatollahs in diesem Punkt nachgeben, würde das Regime seine politische und strategische Glaubwürdigkeit verlieren und am Rande des Zusammenbruchs stehen. In diesem Fall wäre eine militärische Konfrontation mit all ihren katastrophalen Folgen bei weitem vorzuziehen.

Mehr als vier Jahrzehnte lang hat der Iran seine regionalen Stellvertreter eingesetzt, um seine geopolitischen und geostrategischen Interessen in der Region durchzusetzen. Doch nun, da es seine Verbündeten verloren hat – insbesondere die Hisbollah, das Assad-Regime in Syrien und schiitische Milizen in der Region – droht dem iranischen Regime der Zusammenbruch.

Israels Militärkampagne hat der iranischen Bevölkerung die Schwäche des Regimes vor Augen geführt

Der Ball liegt nun bei Teheran. Trump hat die iranische Regierung aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der israelische Angriff hat den Iran zwischen zwei bittere Fronten gebracht. Ohne die Unterstützung Chinas und Russlands, die der iranischen Führung mitgeteilt haben, dass sie nicht bereit sind, zu helfen, kann das Land das Versprechen seines obersten Führers, einen verheerenden Gegenschlag zu führen, nicht erfüllen. Die andere Option – sein traditioneller Ansatz, maßvolle Schläge zu führen, die die USA nicht provozieren – wird den Iran vor seiner Bevölkerung als schwachen Staat darstellen und sie dazu ermutigen, sich gegen ihn zu wenden, wenn der Krieg zu Ende ist. Der Iran hat sich dafür entschieden, seinen traditionellen Weg weiterzuverfolgen. Er hat zum Beispiel nicht den Atomreaktor in Dimona oder Israels Gasfelder im Mittelmeer angegriffen. Stattdessen hat er beschlossen, etwaige innere Unruhen später mit denselben repressiven Methoden zu bekämpfen, die er zuvor eingesetzt hat.

Den USA geht es nicht darum, den Iran militärisch oder existenziell zu schwächen, sondern vielmehr darum, seine Entschlossenheit, die Region zu dominieren, zu stören. Die amerikanische Vision für die Region ruht auf vier Säulen: Israel, Iran, die Golfregion und die Türkei. Jede Störung dieser Säulen würde die Interessen der USA im Nahen Osten gefährden und ihre Bemühungen um die Konsolidierung ihrer Präsenz und ihres Einflusses behindern. Der Iran leidet jedoch unter grundlegenden Mängeln, die sich in fast einem halben Jahrhundert angesammelt haben. Die Wirtschaft des Landes bricht zusammen, und die iranische Bevölkerung ist zunehmend frustriert, was zu immer lauteren Forderungen nach politischen Veränderungen führt. Angesichts des raschen Wandels in der Region steht der Iran nun vor größeren und komplexeren Herausforderungen, die seine innere Stabilität, die regionale Sicherheit und das Überleben seines Regimes bedrohen.

Eines der Ziele Israels ist es, das Regime zu stürzen, da es glaubt, dass nur dies Israel von den nuklearen Ambitionen des Irans befreien wird. Israels Militärkampagne hat der iranischen Bevölkerung das Ausmaß der Schwäche des Regimes vor Augen geführt, was sie ermutigen wird, sich gegen das Regime aufzulehnen. Das Regime hat keine politischen und wirtschaftlichen Reformen durchgeführt, um sein Überleben zu sichern; stattdessen hat es sich in erster Linie auf seinen Sicherheitsapparat gestützt. Jetzt, da der Sicherheitsapparat stark dezimiert ist, steht das iranische Regime kurz vor dem Zusammenbruch.

