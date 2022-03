Washington vermittelte das israelisch-ägyptische Abkommen von 1979, den ersten israelisch-arabischen Friedensvertrag. Seither erhält Jerusalem eine jährliche Waffenhilfe in Höhe von drei Milliarden Dollar. Kurz, Amerika ist für Zion unverzichtbar. Gleichzeitig ist Jerusalem auf die Kooperation mit Russland angewiesen. Denn Moskau kontrolliert mit seinen Truppen Syrien, von dessen Territorium aus der Iran versucht, Israel mit Raketen zu bedrohen. Putin erlaubt den Israelis stillschweigend, die iranischen Streitkräfte in Syrien zu bekämpfen. In summa, die Abstimmung mit Russland ist für Israel strategisch schier unverzichtbar, die Zusammenarbeit mit den USA existenziell. Daher ist es in Israels außenpolitischem Interesse, sich in einem Konflikt zwischen Russland und den USA möglichst unauffällig durchzumogeln, beziehungsweise dazu beizutragen, diese Auseinandersetzung schnell beizulegen. Entsprechende israelische Versuche waren ebenso vergeblich wie die der Europäer.