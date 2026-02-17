George Friedman, Jahrgang 1949, ist einer der bekanntesten geopolitischen Analysten der Vereinigten Staaten. Er leitet die von ihm gegründete Denkfabrik Geopolitical Futures und ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien „Der Sturm vor der Ruhe: Amerikas Spaltung, die heraufziehende Krise und der folgende Triumph“ im Plassen-Verlag.

Vertreter aus mehr als 115 Ländern sind am vergangenen Wochenende zur jährlichen Münchner Sicherheitskonferenz zusammengekommen. In der Regel kommen bei diesem Treffen kaum substanzielle Ergebnisse zustande, abgesehen davon, dass es einen Einblick in die wichtigsten Anliegen der Teilnehmer bietet. Manchmal geht es dabei um eine Vielzahl von Themen. In anderen Fällen steht nur ein einziges grundlegendes Thema auf der Tagesordnung.

Das grundlegende Thema in diesem Jahr war die veränderte Sichtweise der Vereinigten Staaten auf ihre Rolle in der Welt. In gewisser Weise handelte es sich um ein Krisentreffen. Nicht, weil die Welt vor einer Katastrophe stünde, sondern weil sich das geopolitische System tiefgreifend verändert, wie US-Außenminister Marco Rubio in seiner Rede sagte – und weil viele diese Veränderungen als Verrat der Amerikaner betrachten.

Das ist für Menschen ganz normal. Sie leben auf eine bestimmte Art und Weise und betrachten eine Veränderung der Realitäten, die diese Gewissheiten geprägt haben, nicht nur als katastrophal, sondern als bösartig. Wir alle haben unsere Normen und verlassen uns darauf, dass sie uns dauerhaft als Leitfaden für unser Leben dienen. Die Schaffung und Anpassung an eine neue Norm ist schmerzhaft, sodass wir diesen Schmerz allzu oft als Ergebnis unruhiger und sogar bösartiger Kräfte betrachten.

Bei dem Treffen in München ging es im Wesentlichen darum, dass sich das globale geopolitische System und seine Normen verändert haben, sodass jemand dafür verantwortlich gemacht werden muss. Hier wird Washington dafür verantwortlich gemacht, die Normen der Vergangenheit verraten und die Welt destabilisiert zu haben, wobei diese Behauptung damit begründet wird, dass der Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump ist, den sie als rücksichtslos und unklug ansehen. Tatsache ist, dass sich die Natur des geopolitischen Systems verändert hat, ebenso wie die USA, die sich wie alle Großmächte an neue Realitäten anpassen müssen.

Die Gründe für die Verteidigungsgarantien der USA sind nicht mehr relevant

Sicherlich hat Trump sich dafür entschieden, die Spannungen rund um diesen Wandel dramatisch zu verschärfen – vielleicht unnötigerweise. Aber der Wandel ist unvermeidlich, und es ist nur natürlich, dass man Ablehnung, Angst und Wut empfindet, wenn scheinbar unveränderliche Wahrheiten der Vergangenheit angehören.

Ein globaler Wandel hat globale Auswirkungen, aber die Region, die am stärksten erschüttert wurde, ist Europa. Ich habe bereits mehrfach darüber geschrieben und bitte um Entschuldigung, wenn ich erneut sage, dass der Kalte Krieg endgültig vorbei ist, wie die Grenzen der russischen Macht in der Ukraine zeigen. Das hat zwangsläufig die Rolle Amerikas im geopolitischen System verändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg bauten die USA ein Wirtschaftssystem auf, das die Wiederbelebung Europas ermöglichte, während sie gleichzeitig militärische Gewalt einsetzten, um sowjetische Übergriffe zu verhindern. Die Absicht war, Europa zu ermöglichen, sich wirtschaftlich zu erholen und dann in der Lage zu sein, sich selbst zu verteidigen.

Die Krise in Europa scheint auf der Wahrnehmung zu beruhen, dass die Verpflichtungen zur Verteidigung Europas nicht eingehalten wurden. Tatsächlich ist das Europa von heute nicht mehr das Europa von 1945. Wirtschaftlich gesehen ist das kollektive Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union etwas größer als das Chinas. Es gibt keinen wirtschaftlichen Grund, warum Europa sich nicht selbst soll schützen können, insbesondere angesichts der jüngsten Rückschläge Russlands. Moskau ist in der Ukraine gescheitert und hat die Kontrolle über den Südkaukasus und Zentralasien verloren, die beide zum Einflussbereich der Sowjetunion (und später Russlands) gehörten. Dies hat zu einer grundlegend anderen und viel weniger starken geopolitischen Position für Russland geführt.

Angesichts dieser Situation sind die Gründe für die Verteidigungsgarantien der USA nicht mehr relevant. Die europäische Wirtschaft ist wiederbelebt, und die russische Bedrohung hat dramatisch abgenommen. Das Wirtschaftswachstum könnte die militärische Entwicklung vorantreiben, um Europa vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu schützen.

Europa wandelt eine geopolitische Beziehung in eine moralische Verpflichtung um

Mit anderen Worten: Die Mission der USA in Europa ist erfüllt. Europa ist wieder wohlhabend und kann daher Streitkräfte aufstellen, die sich gegen eine stark verminderte Bedrohung verteidigen können. Erinnern wir uns daran, dass Washington Westeuropa nicht aus moralischer Verpflichtung, sondern aus geopolitischer Notwendigkeit wiederbelebt hat. Diese Notwendigkeit ist nicht mehr vordringlich. Derzeit und in naher Zukunft ist Europa keiner nennenswerten Bedrohung ausgesetzt, sodass es über ausreichend Zeit und Ressourcen verfügt, um sich militärisch aufzubauen und zu verteidigen. Indem Europa eine geopolitische Beziehung in eine moralische Verpflichtung umwandelt, versucht es auf etwas zynische Weise, die USA zu überzeugen.

Ein weiterer Streitpunkt ist, dass Europa lediglich der Name ist, den wir einem Kontinent geben, der – je nachdem, wie man ihn definiert – bis zu 50 souveräne Nationen umfasst, von denen jede ihre eigenen nationalen Interessen verfolgt. Es geht darum, ob Europa das tun kann, was es tun muss: eine europäische Armee unter der Kontrolle eines europäischen Staates aufbauen, deren Finanzierung aus dem kollektiven Reichtum Europas stammen würde. Diese Debatte hat auch eine wichtige kulturelle Dimension. Insgesamt sind die Europäer weniger begeistert vom Militärdienst als die USA, wo er viel höher angesehen ist.

Es ist einfacher, von amerikanischem Verrat zu sprechen, als sich seinen Verpflichtungen gegenüber sich selbst zu stellen. Europa ist seit langem eine Region, in der sich Nationen bekämpfen, die einander gegenseitig besetzen und zerstören wollen. Es ist eine offene Frage, ob Europa seine grausame Geschichte oder seine unterschiedlichen Interessen überwinden kann, um sich selbst zu verteidigen.

Dies war die grundlegende Frage, mit der sich die Staats- und Regierungschefs in München konfrontiert sahen: Kann sich Europa von einem Kontinent kleiner, geteilter und sich gegenseitig misstrauender Nationen zu einer Weltmacht entwickeln? Aus geopolitischer Sicht ist dies ein Gebot der Stunde. Aber es gibt auch eine moralische und historische Frage zu beantworten. Ist Europa dazu verdammt, zu seiner tragischen Geschichte der Spaltung und gegenseitigen Feindseligkeit zurückzukehren? Vielleicht. Aber es wird Europa nicht helfen, die USA für einen vermeintlichen Verrat verantwortlich zu machen, anstatt die neue geopolitische Realität zu verstehen.

